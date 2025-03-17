Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Î¥Ü¥±¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡ÖÌµÇ°¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼(SixTONES)¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢¾®ÎÓ·¼°ì´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼(º¸¤«¤é)
2018Ç¯12·î¤è¤ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô336ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¶ËÆ»¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯¿´¤Ë·è¤á¤¿¹â¹»À¸¤ÎÀ¥Ì¾³À°ìºé(Ê¡ËÜè½»Ò)¤È¡¢°ìºé¤òÅ®°¦¤·¤Æ²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÇ¯Îðº¾¾Î¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤â¹â¹»¤ËÎ¢¸ýÆþ³Ø¤¹¤ëÀ¥Ì¾³ÀÁÈ¤Î¼ãÆ¬¤Ç°ìºé¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡¦±§Æ£·¼Ìï(¥¸¥§¥·¡¼)¤ÎÅ®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£
¸ø³«¤«¤é2Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ê¡ËÜ¤È¥¸¥§¥·¡¼¡¢·¼Ìï¤È°ìºé¤Î´Ø·¸¤ò¤«¤Íð¤¹ÅÄ´ÓÁÈ¤ÎÂ¹¡¦ÅÄ´Ó´´ÃËÌò¤ÎÝ¯°æ³¤²»¡¢¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤ÆÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£½éÆü¤Ï·à¾ì¤ÇËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¡¼¥ä¥Ð¤¤!¡Ù¤ÈÎÙ¤ÎÊý¤¬¶Ä¤Ã¤Æ¤¿¤êÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤ÎÈ¿¶Á¤ò´î¤Ó¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¥á¥¤âÀÚ¤Ê¤µ¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢2»þ´Ö¤Ç½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤À¤Ê¤È¡£2»þ´Ö¤Ç¸«½ª¤ï¤Ã¤¿À×¤ÎËþÂ´¶¤ä½¼¼Â´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ê¡ËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯½éÆü¤Ï¿ÆÍ§¤È·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥·¡¼¡£¡ÖÉý¹¤¯¼ã¤¤»Ò¤«¤é¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¬¤¿¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤é¤·¤¿Êý¤Ï²»¤¬ÌÄ¤ëÅÙ¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£(ºòÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿ÆÍ§¤Ë)ÅÅÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö(´ÑµÒ¤ò)¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¥È¥¥á¥¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥¨¥´¥µ¤ò·ë¹½¤·¤¿¤é´´ÃË¤¬¥Þ¥¸¥¦¥¶¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¦¥¶¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÝ¯°æ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿Ê¡ËÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÝ¯°æ¤¬Áª¤ó¤À¤È¤¤¤¦²ÖÂ«¤òÊ¡ËÜ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤2¿Í¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¥Û¥ä¥Û¥ä¡£(Ê¡ËÜ¤¬)ÀÖ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡¢ÅÄ´Ó¤È±§Æ£·¼Ìï¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÁµá½ñ¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤Ê¤Î¤«¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤È¡¢Ê¡ËÜ¤¬¡Ö»ä¤¬Ê§¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È±þ¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡£Â³¤±¤Æ¶¦±é¤·¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÝ¯°æ¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¼Ùµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¿ï½ê¤Ç¤µ¤¯Îö¤·¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Î¥Ü¥±¤Ë¤Ï¡ÖËè²ó¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ëµ¤¤Å¤±¤º¸å¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¦¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌµÇ°¤µ¤ò¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»þ´Öº¹¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤È(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼(º¸¤«¤é)
2018Ç¯12·î¤è¤ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô336ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¶ËÆ»¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯¿´¤Ë·è¤á¤¿¹â¹»À¸¤ÎÀ¥Ì¾³À°ìºé(Ê¡ËÜè½»Ò)¤È¡¢°ìºé¤òÅ®°¦¤·¤Æ²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÇ¯Îðº¾¾Î¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤â¹â¹»¤ËÎ¢¸ýÆþ³Ø¤¹¤ëÀ¥Ì¾³ÀÁÈ¤Î¼ãÆ¬¤Ç°ìºé¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡¦±§Æ£·¼Ìï(¥¸¥§¥·¡¼)¤ÎÅ®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£
Ê¡ËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯½éÆü¤Ï¿ÆÍ§¤È·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥·¡¼¡£¡ÖÉý¹¤¯¼ã¤¤»Ò¤«¤é¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¬¤¿¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤é¤·¤¿Êý¤Ï²»¤¬ÌÄ¤ëÅÙ¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£(ºòÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿ÆÍ§¤Ë)ÅÅÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö(´ÑµÒ¤ò)¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¥È¥¥á¥¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥¨¥´¥µ¤ò·ë¹½¤·¤¿¤é´´ÃË¤¬¥Þ¥¸¥¦¥¶¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¦¥¶¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÝ¯°æ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿Ê¡ËÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÝ¯°æ¤¬Áª¤ó¤À¤È¤¤¤¦²ÖÂ«¤òÊ¡ËÜ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤2¿Í¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¥Û¥ä¥Û¥ä¡£(Ê¡ËÜ¤¬)ÀÖ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡¢ÅÄ´Ó¤È±§Æ£·¼Ìï¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÁµá½ñ¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤Ê¤Î¤«¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤È¡¢Ê¡ËÜ¤¬¡Ö»ä¤¬Ê§¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È±þ¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡£Â³¤±¤Æ¶¦±é¤·¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÝ¯°æ¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¼Ùµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¿ï½ê¤Ç¤µ¤¯Îö¤·¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Î¥Ü¥±¤Ë¤Ï¡ÖËè²ó¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ëµ¤¤Å¤±¤º¸å¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¦¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌµÇ°¤µ¤ò¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»þ´Öº¹¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤È(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£