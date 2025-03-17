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SUICIDE SQUAD ISEKAI and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros..Entertainment Inc. Based on illustration by Akira Amano. WB¡¡SHIELD (C) & TM WBEI. (s25)