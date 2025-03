【ハーレイ・クイン 異世界スーサイド・スクワッドVer. 1/7スケールフィギュア】 近日予約開始予定

海洋堂は「ハーレイ・クイン 異世界スーサイド・スクワッドVer. 1/7スケールフィギュア」の予約受付を近日開始する。

本製品は「異世界スーサイド・スクワッド」に登場する「ハーレイ・クイン」を1/7スケールで立体化したもの。現代的でスマートさを感じさせる衣装につややかな光沢を感じさせる塗装を確認できる。

SUICIDE SQUAD ISEKAI and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros..Entertainment Inc. Based on illustration by Akira Amano. WB SHIELD (C) & TM WBEI. (s25)