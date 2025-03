プロ野球・阪神の坂本誠志郎選手が16日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースとの試合中のワンシーンについて投稿しました。

16日に行われたMLB東京シリーズプレシーズンゲームにて、ドジャースのフレディ・フリーマン選手のファウルボールが捕手・坂本選手に直撃。悶絶する坂本選手に対して、打席のフリーマン選手は背中に手を添え心配する様子を見せていました。

坂本選手は投稿で、自身に寄り添うフリーマン選手の写真とともに「当たった時にAre you OK?と声をかけていただき感謝です」とコメント。フリーマン選手にも伝わるよう英語でも感謝を伝えていました。

また投稿には続けてクレイトン・カーショー投手とのツーショットも。こちらの写真にも「Thank you for taking a photo with me.(一緒に写真撮ってくれてありがとうございます)」と英語で感謝のメッセージを添えていました。