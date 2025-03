ゲームファンの投票により2024年のベストゲームを選ぶ『ファミ通・電撃ゲームアワード2024』の全17部門の受賞作品が発表された。「ファミ通・電撃ゲームアワード 2024」は、ゲームメディア・ファミ通とゲームの電撃がタッグを組み発足した国内最大級のユーザー投票型ゲームアワード。ゲームファンから厚く支持され、ゲーム業界を大いに盛り上げた優れたゲーム・人物・制作スタジオなどを、投票によって選ばれる。

今回、ゲームファンからもっとも支持された作品に贈られる大賞「Game of the Year」に輝いたのは、『ファイナルファンタジーVII リバース』(スクウェア・エニックス)。本作は、リメイク1作目『ファイナルファンタジーVII リメイク』の先にあたるミッドガル脱出から忘らるる都までの広大な世界を描いている。各エリアをオープンワールド化したことで実現された、歴代『ファイナルファンタジー』を想起させるボリューム感など、その完成度の高さから初見のプレイヤーをはじめ、往年の『FF』(ファイナルファンタジー)ファンにも圧倒的な満足感を与え、シナリオ、システム、グラフィック、ミュージックを含めたすべての面で高い評価を得た。また、同作は「MVC(ベストゲーム開発者・スタジオ)」、「シナリオ部門」、「グラフィック部門」、「ボイスアクター部門」、「キャラクター部門」、「RPG部門」でも受賞し、7冠を達成した。■「ファミ通・電撃ゲームアワード2024」受賞一覧◇◆ Game of the Year ◆◇ファイナルファンタジーVII リバース/スクウェア・エニックス◆MVC(ベストゲーム開発者・スタジオ) ◆『ファイナルファンタジーVII リバース』開発チーム◇ シナリオ部門 ◇ファイナルファンタジーVII リバース/スクウェア・エニックス◇ グラフィック部門 ◇ファイナルファンタジーVII リバース/スクウェア・エニックス◇ ミュージック部門 ◇メタファー:リファンタジオ/アトラス◇ ボイスアクター部門 ◇坂本真綾(エアリス・ゲインズブール)/ファイナルファンタジーVII リバース◇ キャラクター部門 ◇ティファ・ロックハート/ファイナルファンタジーVII リバース◇ オンラインゲーム部門 ◇ファイナルファンタジーXIV/スクウェア・エニックス◇ アクション部門 ◇アストロボット/ソニー・インタラクティブエンタテインメント◇ アクションアドベンチャー部門 ◇Rise of the Ronin/ソニー・インタラクティブエンタテインメント◇ アドベンチャー部門 ◇ファミコン探偵倶楽部 笑み男/任天堂◇ RPG部門 ◇ファイナルファンタジーVII リバース/スクウェア・エニックス◇ ゲームアプリ部門 ◇ゼンレスゾーンゼロ/COGNOSPHERE◇ インディーゲーム部門 ◇九日ナインソール/RED CANDLE GAMES◇ ルーキー部門 ◇メタファー:リファンタジオ/アトラス◇ 2025年期待のタイトル部門 ◇Pokemon LEGENDS Z-A/ポケモン◇ ファミ通・電撃特別賞 ◇黒神話:悟空/Game Scienceドラえもんのどら焼き屋さん物語/カイロソフト不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録/スパイク・チュンソフト