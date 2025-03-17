BABYMONSTER、全公演SOLD OUTの初ワールドツアー日本公演スタート
2024年4月のデビューからK-POPガールズグループとして様々な偉業を成し遂げてきたBABYMONSTERが、初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR 』日本公演を3月14日横浜よりスタートさせた。
【画像】BABYMONSTER、日本公演の様子（全10枚）
1月25日、26日の韓国ソウル公演でも圧倒的な存在を刻印し、その後初のアメリカでの2公演も大成功に収め期待が大きく膨らんだ状態で遂に日本公演がスタート。日本全国4都市11公演を行う本ツアーはチケット一般発売と同時に全公演チケットSOLD OUTしており、3月14、15、16日に開催された横浜ぴあアリーナMM公演は、3日間で3万人を動員。デビュー前のオーディションから現在までの物語を存分に詰め込んだステージを披露し、会場を埋め尽くした観客を沸かせた。
ツアーは今後愛知、大阪、神奈川、福岡と日本各地を回るが、ツアーと並行して各都市でPOP UP STOREも展開されている。
■BABYMONSTER POP-UP STORE情報
https://yg-babymonster-official.jp/popup/hello-monsters/
＜ライブ情報＞
2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN
2025年3月14日（金）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:30/開演18:30
2025年3月15日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:00/開演18:00
2025年3月16日（日）神奈川・ぴあアリーナMM 開場15:00/開演16:00
2025年3月22日（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場16:30/開演18:00
2025年3月23日（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場14:30/開演16:00
2025年4月3日（木）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月4日（金）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月12日（土）神奈川・Kアリーナ横浜 開場16:30/開演18:00
2025年4月13日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 開場14:30/開演16:00
2025年4月19日（土）福岡・福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年4月20日（日）福岡・福岡国際センター 開場15:00/開演16:00
公演詳細はこちら https://yg-babymonster-official.jp/live/hello-monsters/
・オフィシャルサイト：https://yg-babymonster-official.jp/
・公式LINE：https://lin.ee/Og41TX8
・公式X：https://x.com/_babymonster_jp
・公式Instagram：https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktok
【画像】BABYMONSTER、日本公演の様子（全10枚）
1月25日、26日の韓国ソウル公演でも圧倒的な存在を刻印し、その後初のアメリカでの2公演も大成功に収め期待が大きく膨らんだ状態で遂に日本公演がスタート。日本全国4都市11公演を行う本ツアーはチケット一般発売と同時に全公演チケットSOLD OUTしており、3月14、15、16日に開催された横浜ぴあアリーナMM公演は、3日間で3万人を動員。デビュー前のオーディションから現在までの物語を存分に詰め込んだステージを披露し、会場を埋め尽くした観客を沸かせた。
■BABYMONSTER POP-UP STORE情報
https://yg-babymonster-official.jp/popup/hello-monsters/
＜ライブ情報＞
2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN
2025年3月14日（金）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:30/開演18:30
2025年3月15日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:00/開演18:00
2025年3月16日（日）神奈川・ぴあアリーナMM 開場15:00/開演16:00
2025年3月22日（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場16:30/開演18:00
2025年3月23日（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場14:30/開演16:00
2025年4月3日（木）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月4日（金）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月12日（土）神奈川・Kアリーナ横浜 開場16:30/開演18:00
2025年4月13日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 開場14:30/開演16:00
2025年4月19日（土）福岡・福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年4月20日（日）福岡・福岡国際センター 開場15:00/開演16:00
公演詳細はこちら https://yg-babymonster-official.jp/live/hello-monsters/
・オフィシャルサイト：https://yg-babymonster-official.jp/
・公式LINE：https://lin.ee/Og41TX8
・公式X：https://x.com/_babymonster_jp
・公式Instagram：https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktok