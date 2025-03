ケイシー、ズィーケイ、ジョシュ、イーシャンの4人から成るイギリスのR&Bボーイズグループ「ノー・ガイダンス」が、ニューEP『Confession Of A Loverboy』をリリースした。270万を超えのTikTokフォロワーと、10億超えの再生数を誇り、ティンバランドやボーイズIIメンも絶賛する、ノー・ガイダンス。ニューEP『Confessions Of A Loverboy』は、クラシックR&Bに現代的要素をミックスした大胆かつエモーショナルな楽曲集。リードシングル「Around Me」は、ズィーケイの高らかなボーカルがブリッジを盛り上げ、熱く激しく妥協を許さぬ愛を切望する。「Nostalgic」には、イン・シンクやB2Kを彷彿とさせるポップ寄りのサウンドに、ジャージークラブの要素を注入。また「Different Ways」では、ライアン・テダーの名曲を思わせるピアノバラードが感動を呼び覚ます。そしてエンディング曲「Break The Pattern」は、ファンクとR&Bを融合した前向きなナンバー。新しい愛を受け入れようと歌われる。

90年代後期のR&Bサウンドにインスパイアされた未発表の新曲「Lovers To Enemies」も初収録。同曲について「恋人同士が相手の関心を引こうと互いに酷い手段を使い、関係が悪化していく物語」と彼らは説明する。「僕たちにとってとてもクールな曲なんです。90年代後半から00年前半にかけてクラブで掛かっていたようなヒップホップ/ R&Bから大きな影響を受けています。当時のボーイズグループのアンセムのような感じがします。だからこのニューEPのフォーカストラックに選びました」。<リリース情報>No GuidnceニューEP『Confession Of A Loverboy』配信中レーベル:NG Records=収録曲=Around MeNostalgicLovers To EnemiesDifferent WaysBreak The Pattern