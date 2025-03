BIGLOBEは、「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」発表にあわせ、全国の温泉宿に対し「ビッグローブ光10ギガ」が36カ月間無料(工事費別)となるキャンペーンを開始します(注1)。

BIGLOBE「温泉大賞 ビッグローブ光10ギガ 36カ月間無料キャンペーン」

応募期間:2025年3月17日(月) 〜 2025年9月30日(火)

特典内容:(1) ビッグローブ光10ギガタイプ月額料金 36カ月間 0円(工事費別)

37カ月目以降 6,200円(税別)/月

(2) 10ギガ対応無線LANルータ 36カ月間 0円

37カ月目以降 500円(税別)/月

(3) 申込手数料 0円

(4) 訪問サポート 0円

※工事費として26,000円(税別・追加費用別)がかかります。

このキャンペーンに応募すると、先着10施設まで新たに敷設する「ビッグローブ光10ギガ」を36カ月間月額料金無料(工事費別)で提供されます。

なお、応募された方先着10施設に対しては、2025年4月15日以降に、BIGLOBEより連絡。

昨今、温泉宿に宿泊する方からも、滞在中は快適なWi-Fiを利用したいというニーズが高まっています。

このキャンペーンは、温泉宿への高速インターネット導入を支援するものとなっています。

(注1)

法人向けのビッグローブ光10ギガタイプが対象となります。

また、回線設置先住所が「ビッグローブ光10ギガ」の提供エリアであること、新規でビッグローブ光10ギガタイプを契約し契約後1年以内に開通する必要があります。

なお、提供エリア内であっても建物の状況などの理由で提供できないと判明した場合は、本特典の対象外となります。

土日休日工事、オプション・追加工事がある場合は追加工事費用がかかります。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

