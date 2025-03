ドジャースの中継局「スポーツネットLA」のリポーター、キルステン・ワトソンさんが17日、に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。東京を満喫する様子を公開した。

「might be the best one I’ve had in Tokyo」(私が東京で食べた中で1番かも知れない)とつづり、東京・銀座の「BONGEN」の抹茶ラテを手にしている写真をアップした。

ワトソンさんは、18、19日のドジャース対カブスの開幕戦の取材のため来日中。

これまでにカブスの放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」のフィールドキャスターであるテイラー・マクレガーさんと東京を巡る様子もSNSに投稿。カフェのスタンドで抹茶ドリンクを店員が作る過程をアップしている。