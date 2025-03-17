“焼きたて”を楽しむ。テリーヌショコラとスフレのカフェ「ARTISAN LIEN」が開店
リアンは3月21日、白金高輪にカフェ「ARTISAN LIEN（アルティザンリアン）」を開業します。
■ガトーショコラやブレンドコーヒーを提供
同店は、高崎で店舗を構える「PATISSERIE LIEN（パティスリー・リアン）」のフラッグショップ。厳選した商品と店内でしか味わえない焼きたてのスフレやフォンダンカカオを提供します。
また、カカオ成分66％のクーベルチュールチョコレートを使用したハート型のガトーショコラや、カカオ成分70％のクーベルチュールチョコレートと高崎市のブランド卵「卵太郎」など素材にこだわったプレミアムガトーショコラ、両方を食べ比べできるギフトボックスも販売します。
店内では、喫茶スペースも用意。スイーツにあうオリジナルのブレンドコーヒーやオーガニックティーも楽しめます。
■店舗概要
ARTISAN LIEN（アルティザン リアン）
住所：〒108-0072 東京都港区白金1-14-3
営業時間：10:00〜18:00（17:30 O.S.）
定休日：水曜日
※イートイン16席（うちテラス4席）
メニュー：
【テイクアウト】テリーヌショコラ、エンガディナー
【イートイン】シフォン、フォンダンカカオ
スコーン、プリン、ティラミス、アフォガード、アサイーボウル
スペシャリティコーヒー、オーガニックティー、クラフトレモネード、クラフトジンジャーエール
Instagram URL：https://www.instagram.com/artisan.lien/
（フォルサ）