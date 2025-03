W大阪の「LIVING ROOM(リビングルーム)」にて、赤と黒が彩る春のアフタヌーンティーを「Heart & Hurt」を提供。

甘さとほろ苦さが交差する春のアフタヌーンティーで、大人のための特別なティータイムを楽しめます!

W大阪「LIVING ROOM(リビングルーム)」Heart & Hurt

期間:2025年4月1日(火)〜5月31日(土)

時間:12:00〜、14:30〜、17:00〜(フリーフロー90分制)

料金:1人 7,500円(税・サ込)※要予約

メニュー:

ウェルカムドリンク:赤、もしくは黒のウェルカムドリンク(モクテル) ※2種より好きなカラーのドリンクを選択スイーツ:・ ストロベリーマカロン・ヘーゼルナッツラズベリータルト・ベリーレイヤーケーキ・オレンジガトーショコラ・ジンジャーキャラメルチョコレート ケーキ・ライチパンナコッタ ベリーソース・ローズラズベリークロワッサン・チョコレートボストックセイヴォリー:・黒ゴマのチュイル空豆 リコッタチーズクリーム・フォアグラコンフィ ラズベリー チャツネ・ピーツとまぐろ サラダ仕立てのタルト・新玉葱ムース キャビア 花に仕立てたビクルス添え

※コーヒーと紅茶のフリーフロー付き

場所:ソーシャルハブ「LIVING ROOM」(3 階)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約 9:00~20:00)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com、Webサイト

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」にて、春のアフタヌーンティー「Heart & Hurt(ハート&ハート)」の提供がスタート。

2025年4月1日より、ホテル3階のソーシャルハブ「LIVING ROOM(リビングルーム) 」にて、 甘さとほろ苦さが交差するメニューが登場です!

ハートをモチーフにした赤と黒のアフタヌーンティーには、春の感情の揺らぎを映し出しています☆

新しい出会いに胸高まる瞬間(Heart)と、別れの切なさを感じる時間(Hurt)。

3階のソーシャルハブ「LIVING ROOM 」で楽しめる春のアフターヌーンティー「Heart & Hurt」は、そんな春ならではの心模様が華やかなスイーツとセイヴォリーで表現されています!

テーマカラーは、情熱や幸せを象徴する「赤」と、シックで深みのある「黒」

コントラストの効いた2色が、甘さとほろ苦さの絶妙なハーモニーを奏でます。

スイーツには、サクサクのサブレ生地に香ばしいアーモンド生地と甘酸っぱいラズベリーを重ねた「ベリーレイヤー ケーキ」や、キャラメルの甘さとジンジャーのスパイシーな香りが調和する「ジンジャーキャラメルチョコレート ケーキ」

「ローズラズベリークロワッサン」と 「チョコレートボストック」など、大人の味わいを楽しめる逸品をラインナップ。

セイヴォリーには、春の訪れを感じさせる「黒ゴマのチュイル 空豆とリコッタチーズのクリーム」や

ハート型が愛らしい「フォアグラコンフィとラズベリーのチャツネ」など、見た目も美しく、味わい深いメニューが並びます☆

春の移ろう季節の中、大切な人とともに楽しめる、優雅なアフタヌーンティーです!

ハートをモチーフに、赤と黒で春の感情の揺らぎを表現したアフタヌーンティー。

W大阪「LIVING ROOM」の「Heart & Hurt」は、2025年4月1日から5月31日まで提供です☆

