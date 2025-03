ウェスティンホテル東京にて「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催。

京都・宇治や愛知・西尾などの上質な抹茶でつくった、約20種類の贅沢なデザートが開放的な空間で楽しめます!

ウェスティンホテル東京「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」

期間:2025年5月1日(木)〜6月30日(月)の平日限定

時間:15:00〜17:00(L.O. 16:30)※90分制

料金:大人 6,500円(税・サービス込)、お子様 3,500円(税・サ込)

デザート例:

マンゴーと抹茶のホワイトチョコクリーム抹茶のティラミスタルトミゼラブル抹茶抹茶のベイクドレアチーズ抹茶ミルク白玉と抹茶の水ようかん抹茶風味のブーボーチャチャ抹茶モンブラン抹茶のクレームブリュレ抹茶のバスクチーズ抹茶の葛スタイル 赤いベリー赤いベリーとピスタチオの抹茶モンブラン抹茶のブランマンジェ 柚子のゼリー抹茶オペラ抹茶とパッションフルーツのキャラメリゼ抹茶のチーズテリーヌ抹茶とミルクチョコレートのバナナクレープほうじ茶と黄な粉のティラミス 日本庭園風“枯山水”

場所:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」(1F)

予約・問合せ:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03-5423-7778、Web

開業30周年を迎えた、都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」にて、平日限定の「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催。

インターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、上質な京都の宇治抹茶や愛知の西尾抹茶を使用した、抹茶のデザートが堪能できます。

若葉薫る新緑の季節を迎える5月から6月にかけて楽しめる、美しいグリーンが鮮やかな抹茶のデザートブッフェです☆

ホテルを囲む豊富な緑と水、光を感じる開放的なインターナショナルレストラン「ザ・テラス」でいただく贅沢な抹茶のデザートブッフェには、約20種類のデザートが登場。

京都・宇治抹茶や愛知・西尾抹茶を中心とした、上質な抹茶に多彩な素材を掛け合わせた、バラエティー豊かなラインナップが揃えられます。

「マンゴーと抹茶のホワイトチョコクリーム」は、トロピカルな果実味とホワイトチョコレートの甘さ、そして抹茶の風味を絶妙なバランスで重ね合わせたデザート。

アーモンド香るクリームに、抹茶のほろ苦さを合わせた「抹茶のティラミスタルト」や

「抹茶の葛スタイル 赤いベリー」

「抹茶とパッションフルーツのキャラメリゼ」に「白玉と抹茶の水ようかん」など、様々な素材と抹茶の組み合せを楽しめます。

ほかにも「抹茶モンブラン」や

「抹茶のベイクドレアチーズ」なども登場。

「ほうじ茶と黄な粉のティラミス 日本庭園風“枯山水”」は、野点の風景を思わせるような、工夫を凝らしたメニューです☆

どのデザートも、ペストリーシェフが一つひとつ丁寧に組み合わせた、初夏にふさわしいデザートばかり。

繊細なデザートの数々で、香り高い和の素材「抹茶」が持つ、奥深い世界に酔いしれるデザートブッフェ。

恵比寿の爽やかな緑と光を感じる、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」の空間で、平日だけの贅沢なひとときを堪能できます!

上質な抹茶と様々な素材が奏でるハーモニーを、開放的な空間で楽しむ初夏のひととき。

ウェスティンホテル東京の「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」は、2025年5月1日〜6月30日の平日限定で開催です!

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

