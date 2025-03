【凄!ホビー用 マスキングテープカッター】 4月~5月 発売予定 価格:1,408円 【凄!ホビー用 ガラスヤスリ】 4月~5月 発売予定 価格:1,100円

童友社は、プラモデル用工具「凄!ホビー用 マスキングテープカッター」(税込1,408円)と「凄!ホビー用 ガラスヤスリ」(税込1,100円)を4月~5月に発売を予定している。

「凄!ホビー用 マスキングテープカッター」は複数のマスキングテープを並べて使うことができ、使いたい分を伸ばして刃先で切り取ることができる。刃先は細目、粗目を選ぶことができ、マスキングテープの間を開けるスペーサースポンジが付属する。また、複数購入で積み重ねて使用することもできる。

「凄!ホビー用 ガラスヤスリ」はナノガラスを使用した両面ヤスリ。先端の曲線部は視認性が良く、目詰まりを洗い流し、半永久的に使用できるものとなっている。番手は約240番相当で、プラモデルのゲート処理に便利なアイテムとなっている。

