BANDAI SPIRITSは3月19日より、魂ネイションズオフィシャルショップ『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』を、大阪・梅田の「大丸梅田店5F」に期間限定で出店する。『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』では、EXPO2025 大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて上映の完全新規映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム」関連商品をはじめ、世界中にファンが存在する人気作品の完成品フィギュアが多数販売される。出店期間は3月19日〜10月13日。入場は無料。

○販売予定商品EXPO2025 超合金 RX-78F00/E ガンダム販売予定時期は5月。価格は3万3,000円。EXPO2025 超合金 RX-78F00/E ガンダムEXPO2025 ROBOT魂 <SIDE MS> RX-78F00/E ガンダム販売予定時期は4月。価格は9,680円。EXPO2025 ROBOT魂 <SIDE MS> RX-78F00/E ガンダムEXPO2025 S.H.Figuarts ミャクミャク販売時期は3月。価格は6,600円。EXPO2025 S.H.Figuarts ミャクミャクROBOT魂 <SIDE MS> RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. 〜アースカラー〜ガンダム45周年を記念した、地球をモチーフにしたカラーリングやマークが施された特別デザイン。環境に配慮したものづくりで商品化されている。販売予定時期は4月。価格は6,600円。ROBOT魂 <SIDE MS> RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. 〜アースカラー〜METAL BUILD ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION-魂ストア限定商品。販売時期は4月の予定となっており、価格は2万7,500円。METAL BUILD ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION-S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダークウガ マイティフォーム -Store Limited Edition-魂ストア限定商品。販売時期は3月、店頭発売日は4月4日の予定となっており、価格は8,250円。S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダークウガ マイティフォーム -Store Limited Edition-聖闘士聖衣神話EX ジェミニサガ<リバイバル版>聖闘士聖衣神話EX レオアイオリア<リバイバル版>聖闘士聖衣神話EX アリエスムウ聖闘士聖衣神話EX カプリコーンシュラ<リバイバル版>聖闘士聖衣神話EX キャンサーデスマスク<リバイバル版>聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ<リバイバル版>聖闘士聖衣神話EX スコーピオンミロ<リバイバル版>聖闘士聖衣神話EX サジタリアスアイオロス<リバイバル版>聖闘士聖衣神話EX ピスケスアフロディーテ<リバイバル版>魂ストア限定再販商品。価格はいずれも1万6,500円。聖闘士聖衣神話EX<リバイバル版>(C)創通・サンライズ(C)創通・サンライズ・MBS(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション(C)車田正美/集英社・東映アニメーション(C)武内直子・PNP・東映アニメーション(C)1982 BIGWEST(C)石森プロ・東映(C)円谷プロ(C)khara(C)Expo 2025