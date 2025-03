メズム東京、オートグラフ コレクションのレストラン「シェフズ・シアター」が、週6日営業から毎日営業へ変更。

月曜限定のプリフィックスプログラムと水曜限定のフリーフロープランが新しく登場し、より豊かな食体験が楽しめるようになります!

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」月曜限定プリフィックスプログラム/水曜限定フリーフロープラン

提供開始:2025年4月2日(水)より順次

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

16階にあるレストラン「シェフズ・シアター」は、新型コロナウイルスの影響などで月曜日を定休日としていましたが、2025年4月からは毎日営業へと変更ますされます。

そして毎週、週の始まりとなる月曜と、週の折り返しとなる水曜に特別な新プログラムを展開し、国内外の利用者ニーズに対応。

「フレンチダイニング」という明確なコンセプトのもと、ビストロノミースタイルで提供する洗練されたフレンチが、より多くのゲストへ届けられます。

権威ある世界コンクールでの優勝歴を持つキュリナリーマイスター・隈元香己が手がける一皿ひとさらが、より豊かな食体験へと導く「シェフズ・シアター」

その名前の通り、“シェフの劇場”で隈元の手がける料理を通じた食体験として、月曜日はシェフのこだわりが詰まったプリフィックスコースメニューを、水曜日にはフリーフローが設定されました。

また、「シェフズ・シアター」は2025年4月から、さらに多くの方へ“シェフの劇場”で堪能できる美味なるビストロノミースタイルのフレンチと楽しい時間をお届け。

新たなフレンチダイニングとしての「シェフズ・シアター」のステージにも注目です!

月曜日「プリフィックスプログラム」

提供日時:2025年4月7日(月)より、毎週月曜日17:00〜LO. 20:00

料金:1人 7,900円(税・サ込)

メニュー:

繊細で美しい前菜選べるメインディッシュ目にも楽しい華やかなデセール

その他:月曜日が祝日の場合は提供なし、1人から注文可、事前予約なしでも利用可

「週のはじまりにワクワクするフレンチを」という想いから生まれた、キュリナリーマイスター・隈元香己による、3品ディナーコースの「プリフィックスプログラム」

通常のディナープログラムやアラカルトメニューで用意する内容が、特別なセットで提供されます☆

メズム東京のビストロノミースタイルのフレンチを、まだ体験していない人にもおすすめな、気軽に楽しむ美食フレンチです。

隈元ならではの繊細な味付け・見た目など、想像を超える美食体験へと誘う月曜限定のプログラムはひとりでも、事前予約なしでも利用できます!

水曜日「フリーフロー・ナイト」

提供日時:2025年4月2日(水)より毎週水曜日17:00〜21:00

料金:120分のフリーフロー 1人 4,000円(税・サ込)

その他:水曜日が祝日の場合は提供なし、1組2〜8名様まで、事前予約なしでも利用可、フードのオーダーが必要

水曜日限定の「フレンチ×フリーフロー」は、週の真ん中に贅沢なマリアージュを堪能できる、ご褒美のようなプラン。

アラカルトメニューとともに、スパークリングワインや厳選ワインなどが楽しめるプランで、週の折り返しを心地よく過ごせます。

週の初めと真ん中に特別なプランを用意し、毎日営業に変更。

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」の、月曜限定プリフィックスプログラム/水曜限定フリーフロープランは、2025年4月2日より順次提供開始です!

※月曜日、水曜日の特別プログラムは、他の特典や割引との併用はできません

