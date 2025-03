インターネットで楽しめる、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」が登場。

スイーツをテーマにした、セガだけの賞品が当たる、ハズレなしのオンラインくじです☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」

くじ販売期間:2025年3月14日(金)11:00〜5月16日(金)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

インターネット上で引いて楽しめる、セガ ラッキーくじオンラインにTVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」が登場。

TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』のグッズが当たるセガ限定オンラインくじです。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」のテーマは「スイーツ」

描きおろしイラストの魅力を活かしたグッズが当たるほか、くじを引くたびに挑戦できるWラッキー賞も用意されています。

A賞:アクリルマルチスタンド

サイズ:約13.5cm×18.5cm

「スイーツ」をテーマにした、描きおろしイラストの魅力を堪能できる、アクリルマルチスタンド。

好きな場所に飾って、スマートフォンやタブレットのスタンドとして活用できます☆

B賞:B2タペストリー

種類:全4種(アクア、めぐみん、ダクネス、アイリス)

サイズ:約72×51cm

B賞には、描きおろしイラストを大きなサイズで楽しめるB2タペストリーをラインナップ。

キャラクターごとに分かれたデザインで展開されています。

C賞:アクリルスタンド

種類:全4種(アクア、めぐみん、ダクネス、アイリス)

サイズ:約14〜16×7〜9.5cm

集めて飾りたくなるアクリルスタンドはC賞の賞品。

かわいい衣装やポーズにも注目です!

D賞:アクリルキーホルダー

種類:全8種(アクア、めぐみん、ダクネス、アイリス各2柄)

サイズ:約9〜10×5.5〜10cm

D賞のアクリルキーホルダーは、全8種類で展開。

全身イラストが楽しめるデザインと、バストアップデザインが用意されています☆

E賞: BIG缶バッジ

種類:全8種(アクア、めぐみん、ダクネス、アイリス各2柄)

サイズ:約7.5cm

大ぶりなサイズで、魅力的なイラストを堪能できるBIG缶バッジ。

フルカラーの描きおろしイラストデザインは華やかな、ツートンカラーで表現したイラストはカッコイイ印象です!

Wラッキー賞:直筆サイン入りB2タペストリー

種類:全4種

サイズ:約72×51cm

くじを引くたびに、抽選で「直筆サイン入りB2タペストリー」が当たるWラッキー賞も開催。

各キャラクターのキャストによるサインが入ったタペストリーが、数量限定で当たります☆

スイーツをテーマにした、TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」描きおろしイラストを使ったセガ限定の賞品が当たるオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」は、2025年5月16日23:59まで販売中です☆

©2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会

