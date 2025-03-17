・日本アビオの上値追い鮮烈、防衛関連テーマで急浮上し年初来の高値圏突入

・ジャックスが大幅反発、三菱ＵＦＪ銀行が出資比率を引き上げ

・オルツは続急伸、ＧＰＵデータセンター運営のハイレゾと提携

・菱友システムズは１４％超の急騰演じる、三菱重向け防衛・航空宇宙案件で飛躍期突入

・第四北越ＦＧと群馬銀が大幅高、経営統合に向け協議と報じられコメント開示

・フェローテクが８日続伸、シティインデックスが新たに５％超保有で思惑的買い入る

・オハラが反発、光学プレス品の需要回復で第１四半期営業利益は４１％増

・三菱重は大幅高４連騰で上場来高値更新、世界的な防衛関連株人気が波及

・アシロはカイ気配スタート、１１～１月期営業黒字転換



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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