北海道・柳月から「春のおやつ三昧セット」を発売します。

北海道・柳月「春のおやつ三昧セット」

「あんバタサン」やしっとり系バウムクーヘン「三方六」でおなじみの北海道・柳月から「春のおやつ三昧セット」を発売。

3月19日(水)より発売、1セット3,820円、

出だしの5日間は、お得な送料無料で楽しめます。

こちらのセットは、春限定「お抹茶タルト」「桜の黒豆大福」に、通販人気の高い「北海道プリン」の3種をお詰めしました。

北海道の春の息吹を、お抹茶や桜の豊かな香りで楽しめます。

1. 春限定:お抹茶タルト

柳月職人のこだわりで、どこから食べても抹茶三昧に仕立てられています。

上の部分は、とろける抹茶クリームと、ねっとりとほろ苦い抹茶ガナッシュで、

贅沢二層仕立ての抹茶モンブラン。

下のタルトの中には、しっとりとした抹茶ダマンド入りで、

抹茶の豊かな風味を楽しめます。

食感のアクセントに、抹茶と相性の良い2種の和素材、

栗の甘露煮や小豆かのこも散りばめました。

2. 春限定:桜の黒豆大福

こちらは、ひと口食べると、桜の香りがふんわり、もっちり。

味わうほどに、春の訪れを感じるような、癒し系の桜大福です。

桜風味のお餅には、ほど良い食感の黒豆入り、柳月特製の小豆つぶあんには、ほんのり塩気の桜葉も忍ばせました。

甘みと塩気がくせになる味わいで、柳月直営店では、毎年リピーターも多い一品です。

3. 通販限定:北海道プリン

全国の北海道物産展でも人気のとろり系プリン。

上から、たっぷり濃厚生クリーム、とろ〜りなめらかプリン、ほろ苦いカラメル、3層で贅沢に仕上げました。

なめらかなプリン食感とカラメル風味がベストマッチで、「柳月の北海道プリンを食べて、プリンが好きになりました。」という

お子様からご年配の方まで大好評のプリンです。

柳月の「春のおやつ三昧セット」は、春の家族団らんにもぴったり、北海道スイーツを満喫したい方にもおすすめです。

【商品名】春のおやつ三昧セット

【価格】1セット 3,820円(税込)

【販売期間】3月19日(水)〜3月23日(日)

【送料無料】送料無料でお届けします。

【商品内容】お抹茶タルト×1個、桜の黒豆大福×8個、北海道プリン×3個

※通販限定企画となりますので、柳月直営店では受注していません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春限定スイーツ&人気プリンの詰め合わせ!北海道・柳月「春のおやつ三昧セット」 appeared first on Dtimes.