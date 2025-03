TBSテレビで2025年3月22日(土)よる7時から『世界ふしぎ発見!春の3時間スペシャル』を放送。

風間俊介さんがサンダーハンターとして初挑戦し、フロリダ・ウォルト・ディズニー・ワールドの潜入取材の様子が紹介されます。

TBS『世界ふしぎ発見!春の3時間スペシャル』

放映日:2025年3月22日(土)よる7時

2025年3月22日(土)よる7時から『世界ふしぎ発見!春の3時間スペシャル』を放送!

風間俊介さんがサンダーハンターとして初挑戦し、フロリダ・ウォルト・ディズニー・ワールドの潜入取材の様子が紹介されます。

『なぜ世界中の人々を切り取るディズニーは魅了するのか?』

その疑問を、アトラクション体験や、ウォルト・ディズニー・アーカイブやウォルト・ディズニー・イマジニアリングとのインタビューなどで「魔法」の秘密解明。

また、日本のメディア初となるウォルト・ディズニー・ディズニー・ワールドのマラソン大会「ランディズニー」や、一夜限りのディズニー特別コンサートも紹介されます。

TBS『世界ふしぎ発見!春の3時間スペシャル』 は2025年3月22日(土)よる7時より放映です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 風間俊介がフロリダ・ウォルト・ディズニー・ワールドを潜入取材!TBS『世界ふしぎ発見!春の3時間スペシャル』 appeared first on Dtimes.