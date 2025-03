マックスは、明治38年(1905年)3月5日に創業して、2025年で120周年を迎えました。

マックス「120周年」

マックスは、明治38年(1905年)3月5日に創業して、2025年で120周年を迎えました。

古くは小学校の手洗い場の石けんとしてお馴染みのレモン石鹸を多く製造販売し、その後はお中元・お歳暮と言えば石けんや入浴料という時代には日本全国で多くのギフト商品を提供し、時代のニーズに合わせて商品や販路を変化してきました。

近年では、主力であったギフト市場における石けんのニーズが縮小し、2013年に赤字直前の経営危機に陥ったものの、お客様の悩みに寄り添うことを新商品開発の目標とすることに方針を大転換。

5代目の社長に就任した大野 範子の経営手腕により、これまでと全く異なる市場である全国のドラッグストアを中心に売上はV字回復を続けています。

マックスでは、この120周年を機に、大阪・関西万博への出展やコーポレートメッセージの刷新、謝恩セール等を行い、地域経済を牽引する新たなステージへの進化を加速させます。

レモン石鹸 ※レモンの香り(香料)

小学校の手洗い場(2)

マックスの主力商品

※1 香料、着色料、防腐剤、酸化防止剤、鉱物油 無添加

※2 「入浴剤・入浴料カテゴリー」における「バスソルト」の国産ブランド購入金額No.1

出典:株式会社True Dataを基にした自社調べ<2019年7月〜2023年6月商品別総購入金額順位>

(「バスソルト」とは、同社独自の選定カテゴリー)

※3 柿渋:カキタンニン(保湿成分)

■大阪・関西万博への出展

2025年4月より開催される大阪・関西万博の中で、下記のイベントへ出展し、国内や国外の方々へ企業情報や製品を広くアピールします。

(1) 2025年5月3日〜5日 公益財団法人大阪産業局主催/Waza Meet up Osaka

(2) 2025年9月16日〜22日 八尾市主催/まちこうばのエンターテイメント!みせるばやおモデル

※出展詳細は後日情報配信します

■その他、謝恩セール等の情報

120周年を記念して様々な謝恩セールや記念イベントを開催予定です。

詳しくは2025年度中に随時情報配信を行います。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 記念イベント&謝恩セールも!マックス「120周年」 appeared first on Dtimes.