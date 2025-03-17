ÃæÅç·ò¿Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÈÆ´¤ì¡ÉÅìÊý¿Àµ¯¤Î±é½Ð¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/17¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤È¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃæÅç·ò¿Í¤ÈÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬ÅìÊý¿Àµ¯°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡¢¡ÈÆ´¤ì¡ÉÅìÊý¿Àµ¯¤ÈÂ¨¶½¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÃæÅç¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Ï¡ÖÅìÊý¿Àµ¯ÀèÇÚ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¤Ç¤¹¡×¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÃæÅç¤Ï¡ÖËÍ¤Î10Âå¤Îº¢¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Î´ðÁÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È2¿Í¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¾È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¹â¤µ15¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿ÃæÅç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£±é½Ð¤Î¥Ñ¥¯¥êµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤â¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤òÂº·É¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î±é½Ð¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÅç¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤Î2¿Í¤¬¡Ö¼öÊ¸¡½MIROTIC¡½¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¨¶½¤Ç¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
https://twitter.com/modelpress/status/1901242041327382914
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËþÅç¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£ËþÅç¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÏ´Ú¤·¡¢¡Ö»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤â¶õ¤¤¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ½Äê¤òÁÈ¤Þ¤º¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅìÊý¿Àµ¯¤Ø¤Î°¦¤¬¶¯¤¤ËþÅç¤ò¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÍ§Ã£¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§MBS¡¿TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡¢¡ÈÆ´¤ì¡ÉÅìÊý¿Àµ¯¤ÈÂ¨¶½¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¢¡ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÃæÅç¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Ï¡ÖÅìÊý¿Àµ¯ÀèÇÚ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¤Ç¤¹¡×¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±é½Ð
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¹â¤µ15¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿ÃæÅç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£±é½Ð¤Î¥Ñ¥¯¥êµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤â¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤òÂº·É¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î±é½Ð¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÅç¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤Î2¿Í¤¬¡Ö¼öÊ¸¡½MIROTIC¡½¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¨¶½¤Ç¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
https://twitter.com/modelpress/status/1901242041327382914
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËþÅç¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£ËþÅç¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÏ´Ú¤·¡¢¡Ö»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤â¶õ¤¤¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ½Äê¤òÁÈ¤Þ¤º¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅìÊý¿Àµ¯¤Ø¤Î°¦¤¬¶¯¤¤ËþÅç¤ò¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÍ§Ã£¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§MBS¡¿TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û