Baidu(百度)がDeepSeek-R1に匹敵するマルチモーダルAIモデル「ERNIE 4.5」と「ERNIE X1」を発表
中国テック企業のBaidu(百度)がマルチモーダルAIモデルの「ERNIE 4.5」と「ERNIE X1」を2025年3月16日に発表しました。Baiduによれば、ERNIE X1は、DeepSeek-R1とほぼ同等の性能を半分のコストで提供するとのことです。
We've just unveiled ERNIE 4.5 & X1! ????
As a deep-thinking reasoning model with multimodal capabilities, ERNIE X1 delivers performance on par with DeepSeek R1 at only half the price. Meanwhile, ERNIE 4.5 is our latest foundation model and new-generation native multimodal model.… pic.twitter.com/cLKVHYvbzw— Baidu Inc. (@Baidu_Inc) March 16, 2025
Baidu Unveils ERNIE 4.5 and Reasoning Model ERNIE X1, Makes ERNIE Bot Free Ahead of Schedule
Introducing ERNIE 4.5 | Our New-Generation Native Multimodal Model - YouTube
Baiduは「ERNIE 4.5は、複数のモダリティの共同モデリングによる協調的最適化を実現し、理解、生成、推論、記憶の包括的な向上を示すとともに、幻覚防止、論理的推論、コーディング能力の顕著な向上を示しています」と述べており、ERNIE 4.5のベンチマーク結果をGPT-4oやDeepSeek-V3、GPT-4.5と比較したグラフを投稿しています。
ERNIE 4.5 achieves collaborative optimization through joint modeling of multiple modalities, exhibiting comprehensive improvements in understanding, generation, reasoning and memory, along with notable enhancements in hallucination prevention, logical reasoning, and coding… pic.twitter.com/8Iu3pmpMtV— Baidu Inc. (@Baidu_Inc) March 16, 2025
ERNIE 4.5はマルチモーダルモデルで、テキストだけではなく画像や音声、映像を統合して理解できます。また、強力な知能と文脈認識力も備えていて、インターネットミームや風刺漫画を簡単に理解できるとのこと。
そして、推論に特化したERNIE X1はBaidu初の「ツール使用が可能なマルチモーダル深層思考推論モデル」で、中国語知識に関するQ＆Aや文学作品の創作、原稿執筆、対話、論理的推論、複雑な計算に優れているとのこと。また、ERNIE X1はDeepSeek-R1と同等のパフォーマンスを半分のコストで提供できるとBaiduは主張しています。
ERNIE 4.5との会話は、Baiduに登録済みの個人ユーザーであれば以下のページから無料でアクセスできます。
文心一言
https://yiyan.baidu.com/
ERNIE 4.5やERNIE X1のAPIには、Baidu AI CloudのQianfan Foundation Model Platformを通じて直接アクセス可能。法人向けの利用料金はかなり低く設定されており、ERNIE 4.5は入力が1000トークンあたり0.004人民元(約0.082円)から、出力が1000トークンあたり0.016人民元から(約0.33円)。ERNIE X1は入力が1000トークンあたり0.002人民元(約0.041円)、出力が1000トークンあたり0.008人民元(約0.16円)となっています。
Baiduは「2025年は、大規模言語モデルとテクノロジーの開発と反復にとって重要な年となるでしょう。 ERNIE 4.5とERNIE X1のリリースにより、Baiduは人工知能、データ センター、クラウド インフラストラクチャへの投資を継続し、AI機能を向上させ、よりスマートで強力な次世代モデルを開発します」と語りました。