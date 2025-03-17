中国テック企業のBaidu(百度)がマルチモーダルAIモデルの「ERNIE 4.5」と「ERNIE X1」を2025年3月16日に発表しました。Baiduによれば、ERNIE X1は、DeepSeek-R1とほぼ同等の性能を半分のコストで提供するとのことです。



Baidu Unveils ERNIE 4.5 and Reasoning Model ERNIE X1, Makes ERNIE Bot Free Ahead of Schedule

https://www.prnewswire.com/news-releases/baidu-unveils-ernie-4-5-and-reasoning-model-ernie-x1--makes-ernie-bot-free-ahead-of-schedule-302402490.html

Introducing ERNIE 4.5 | Our New-Generation Native Multimodal Model - YouTube

Baiduは「ERNIE 4.5は、複数のモダリティの共同モデリングによる協調的最適化を実現し、理解、生成、推論、記憶の包括的な向上を示すとともに、幻覚防止、論理的推論、コーディング能力の顕著な向上を示しています」と述べており、ERNIE 4.5のベンチマーク結果をGPT-4oやDeepSeek-V3、GPT-4.5と比較したグラフを投稿しています。



ERNIE 4.5はマルチモーダルモデルで、テキストだけではなく画像や音声、映像を統合して理解できます。また、強力な知能と文脈認識力も備えていて、インターネットミームや風刺漫画を簡単に理解できるとのこと。



そして、推論に特化したERNIE X1はBaidu初の「ツール使用が可能なマルチモーダル深層思考推論モデル」で、中国語知識に関するQ＆Aや文学作品の創作、原稿執筆、対話、論理的推論、複雑な計算に優れているとのこと。また、ERNIE X1はDeepSeek-R1と同等のパフォーマンスを半分のコストで提供できるとBaiduは主張しています。

ERNIE 4.5との会話は、Baiduに登録済みの個人ユーザーであれば以下のページから無料でアクセスできます。

文心一言

https://yiyan.baidu.com/

ERNIE 4.5やERNIE X1のAPIには、Baidu AI CloudのQianfan Foundation Model Platformを通じて直接アクセス可能。法人向けの利用料金はかなり低く設定されており、ERNIE 4.5は入力が1000トークンあたり0.004人民元(約0.082円)から、出力が1000トークンあたり0.016人民元から(約0.33円)。ERNIE X1は入力が1000トークンあたり0.002人民元(約0.041円)、出力が1000トークンあたり0.008人民元(約0.16円)となっています。

Baiduは「2025年は、大規模言語モデルとテクノロジーの開発と反復にとって重要な年となるでしょう。 ERNIE 4.5とERNIE X1のリリースにより、Baiduは人工知能、データ センター、クラウド インフラストラクチャへの投資を継続し、AI機能を向上させ、よりスマートで強力な次世代モデルを開発します」と語りました。