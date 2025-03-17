板尾創路“娘＆孫”とのほっこりショット「素敵」「笑顔がキュート！」
俳優の佐々木希が主演、渋谷凪咲が共演する、TBSのドラマストリーム枠『地獄の果てまで連れていく』（毎週火曜 後11：56）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“娘＆孫”とのほっこりショットが公開された板尾創路
公式SNSは「良きパパ、良きグランパ 優しくておもしろい板尾さんです」とつづり、麗奈役の渋谷凪咲と、父・稔役の板尾創路の仲良し2ショットを投稿。さらに板尾が孫・こころ（芝田凰乃）を撮影合間に抱っこする微笑ましいオフショットも添えた。
ファンからは「2人とも笑顔がキュート！」「良いですね」「いつもみんなの元気をもらっています。ありがとございます」「素敵なお写真ありがとうございます」などの声が寄せられている。
【写真あり】“娘＆孫”とのほっこりショットが公開された板尾創路
公式SNSは「良きパパ、良きグランパ 優しくておもしろい板尾さんです」とつづり、麗奈役の渋谷凪咲と、父・稔役の板尾創路の仲良し2ショットを投稿。さらに板尾が孫・こころ（芝田凰乃）を撮影合間に抱っこする微笑ましいオフショットも添えた。
ファンからは「2人とも笑顔がキュート！」「良いですね」「いつもみんなの元気をもらっています。ありがとございます」「素敵なお写真ありがとうございます」などの声が寄せられている。