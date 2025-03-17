板尾創路 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の佐々木希が主演、渋谷凪咲が共演する、TBSのドラマストリーム枠『地獄の果てまで連れていく』（毎週火曜　後11：56）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“娘＆孫”とのほっこりショットが公開された板尾創路

　公式SNSは「良きパパ、良きグランパ　優しくておもしろい板尾さんです」とつづり、麗奈役の渋谷凪咲と、父・稔役の板尾創路の仲良し2ショットを投稿。さらに板尾が孫・こころ（芝田凰乃）を撮影合間に抱っこする微笑ましいオフショットも添えた。

　ファンからは「2人とも笑顔がキュート！」「良いですね」「いつもみんなの元気をもらっています。ありがとございます」「素敵なお写真ありがとうございます」などの声が寄せられている。