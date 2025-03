【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格 スタンダードエディション:8,980円 コレクターズエディション:31,980円

楽天ブックスは3月17日、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の予約受付を開始した。

ゲームクリエイターの小島秀夫氏率いるコジマプロダクションの最新作である「デススト2」が本日3月17日10時より予約開始となった。楽天ブックスではスタンダードエディションが早速15%オフの7,632円で販売されており、本稿執筆時点で発売日の6月26日にお届け予定となっている。

なおコレクターズエディションも予約受付が行なわれたが、早々に在庫切れとなり「ご注文できない商品」となっている。また、通販サイト「Amazon」では限定特典「オリジナル壁紙」付きのものもラインナップされているが、本稿執筆時点でスタンダードエディション、コレクターズエディション共に在庫切れとなっている。

