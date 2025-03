『バックストリート・ボーイズ』のニック・カーター　すっかり落ち着いた″イケオジ″になって来日

世界一のモテ男だったイケメン

羽田空港の到着ロビーに姿を現したとたん、多くのファンに囲まれたのは、人気ボーイズバンド『バックストリート・ボーイズ(以下BSB)』のニック・カーター(45)だ。

1993年に結成されたBSBは、1999年にアルバム『ミレニアム』で全米1位を獲得。同年にリリースされた『I Want It That Way』は日本で洋楽チャート1位を記録した。全アルバムのトータルセールスは1億4000万枚を超えるスーパーバンドだ。

「’02年にソロ活動を開始し、これまでに4枚のアルバムをリリースしています。現在ニックは、世界各国で称賛を浴びているソロ・アーティストとして自身7年ぶりとなるツアー 『Who I Am(フーアイアム)』 の真っ只中で、その一環として来日しました。3月11日から3日連続で行われたライブにファンは熱狂しました。

メンバーの中でもボーカルのニックは、モデルのような美しい容姿で、世界中の女性ファンから圧倒的な人気を得ていました。20代の頃のニックは『結婚願望は全くない』と公言し、パリス・ヒルトン(44)らと浮名を流すなど、派手な生活を謳歌していました。しかし、女優のローレン・キット(41)と出会ったことで遊びをパッタリ止めます。2人は4年間の交際を経て結婚。現在は、3児のパパになり、いい雰囲気のイケオジになりました」(音楽雑誌記者)

空港を歩くニックは、少しお疲れの様子だったが、彼の後ろをまるで大名行列のように多くの女性ファンが続いていた。プレゼントを渡されると笑顔で受け取り、ツーショット撮影などにも応じていたようだ。

’23年に、10年ぶりとなるBSBの来日公演が行われたが、次回の来日はまだ未定。今度はぜひ、メンバー全員でのライブを期待したい。

