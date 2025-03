BTS J-HOPE、デジタルシングル「MONA LISA」コンセプトフォト公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■J-HOPE「MONA LISA」のコンセプトフォトでは、スタイリッシュさとヴィンテージ感を表現!

BTSのJ-HOPEが、デジタルシングル「MONA LISA」のコンセプトフォトを公開した。

今回のコンセプトフォトでは、コラージュやドローイングなどのビジュアルアートを活用して、スタイリッシュさとヴィンテージ感を表現している。

J-HOPEは、オーバーフィットスーツとサングラスの洗練されたスタイリングに、自然な表情演技や余裕のあるポーズを披露。ソファーに座って絵画を鑑賞するような姿で、新曲に対する期待感をさらに高めた。

3月7日にリリースされた「Sweet Dreams (feat. Miguel)」で恋に落ちた甘さを描いたとすれば、今回の「MONA LISA」は、愛の前でも自信を失わない姿を描いている。公開されたコンセプトフォトの余裕のある雰囲気からも、堂々とした姿が感じられる。

3月21日13時にリリースされる「MONA LISA」は、魅力的な相手への賛歌を同名の名作「モナリザ」になぞらえて表現した楽曲。J-HOPEはこの曲を通じて、誰かの心を揺さぶるのは見た目ではなく、それぞれが持っている特別な魅力だと歌っている。

J-HOPEは3月14日・15日に、アメリカのブルックリンバークレイズセンターで開催されたソロコンサート『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in BROOKLYN』で「MONA LISA」をサプライズ公開し、会場を熱く盛り上げた。現在J-HOPEは北米ツアーを開催中で、3月18日・19日にはシカゴ、4月5日・7日には韓国のソロアーティストとしては初めて、ロサンゼルスBMOスタジアムで公演を行う。

