魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

「ディズニー ファンタスピーク」に、新作ストーリー『リトル・マーメイド』と『美女と野獣』の2作品が追加されます☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」2025年3月の新作ストーリー

リリース日:2025年3月13日(木)

リリース作品:

[ショート版]『美女と野獣』

[ショート版]『リトル・マーメイド』

アルクが展開する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に、新作ストーリーが登場!

毎月新作のストーリーが追加される「ディズニー ファンタスピーク」の2025年3月の新作は、[ショート版]『リトル・マーメイド』と『美女と野獣』の2作品。

「プリンセス作品が好きだけど、英語が少し難しい…」というユーザーの声を受けて誕生しました。

[ショート版]は、英語初心者の方にも学びやすいよう、オリジナル版をやさしくアレンジしたもので、読了しやすく、多読やスキマ時間の学習にも最適です。

3月 学習応援イベント

期間:2025年3月13日(木)〜3月23日(日)23:59

報酬:

1日達成:5チケット

3日達成:10チケット

5日達成:15チケット

合計:最大30チケット

「ディズニー ファンタスピーク」では学習のモチベーション向上を目的に、定期的に学習応援イベントが開催されています。

2025年3月のイベントでは、ストーリー、トリビア、パーク英会話のコーナーのいずれかを学習すると、学習した日数に応じて報酬をゲットできます。

イベントへはいつもどおり学習するだけで参加可能です☆

新機能

リリース日:2025年3月24日

より効果的に英語力を向上させるため、多くのユーザーからご要望のあった2つの機能が追加されます!

1つ目は、スピーキングAI評価。

「ストーリー」の「スピーキング」レッスンで、リアルタイムで発音に対するフィードバックを受けることができます。

いままで発音の仕方に悩んでいた方も、スピーキングAI評価機能を活用することで、ネイティブ近い発音練習ができるようになります。

2つ目はマイ単語帳。

「ストーリー」で学習した単語から、自分だけの単語帳を作成できる機能です。

間違えた単語や覚えておきたい単語を登録しておけば、スキマ時間にまとめて復習することができます。

効率的な学習でより定着力がアップします。

英語・英会話アプリの「ディズニー ファンタスピーク」に新作ストーリ―が登場。

2025年より新たに追加された[ショート版]『リトル・マーメイド』と『美女と野獣』の紹介でした☆

