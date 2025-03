ベンジャミンステーキハウスは、今回、日本国内全店舗で提供するグラスシャンパーニュをオフィシャルシャンパーニュとして「パイパー・エドシック エッセンシエル エクストラ・ブリュット」に統一しました。

ベンジャミンステーキハウス

ベンジャミンステーキハウスは、今回、日本国内全店舗で提供するグラスシャンパーニュをオフィシャルシャンパーニュとして「パイパー・エドシック エッセンシエル エクストラ・ブリュット」に統一。

この決定に伴い、2025年4月1日より日本リカー株式会社と正式にパートナーシップを締結。

より一貫したブランド体験をお客様へ提供する体制を整備しました。

「パイパー・エドシック」は、1785年にフランス・シャンパーニュ地方で創業された歴史あるメゾンであり、マリー・アントワネットやマリリン・モンローなどにも愛された世界的に高い評価を受けるシャンパーニュブランドです。

エッセンシエル エクストラ・ブリュットは、その中でも特に、力強さと洗練された味わいを備えた上質な一本。

*大阪&京都店 支配人兼シェフソムリエ 籠谷紘幸

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グラスシャンパーニュを「パイパー・エドシック エッセンシエル エクストラ・ブリュット」に統一!ベンジャミンステーキハウス appeared first on Dtimes.