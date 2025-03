ポケモンセンターヒロシマに、プロ野球球団「広島東洋カープ」のコラボレーショングッズが登場!

ポケモンセンターヒロシマオリジナルの、2種類のカープロゴをメインにしたデザインで、キャップやTシャツをはじめ、タオルやサコッシュを使用したコーディネートが楽しめます☆

ポケモンセンターヒロシマ「広島東洋カープ」コラボレーショングッズ

発売日:2025年4月11日(金)

※4月10日(木)のプレオープン内覧会での販売も実施されます。なお、プレオープン内覧会への参加応募受け付けは終了しています

※ポケモンセンターオンラインでは、4月11日(金)10時より販売されます

グッズ名・価格:

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ タオルマフラー 赤いギャラドス 2,420円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ メッセージタオル 1,650円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ サコッシュ 3,300円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ キャップ 3,300円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ ステッカーセット 660円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ Tシャツ 赤いギャラドス M、L 各3,850円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ Tシャツ 赤いギャラドス 110cm、130cm 各2,970円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ Tシャツ コイキング M、L 各3,850円(税込)

・カープ×ポケモンセンターヒロシマ Tシャツ コイキング 110cm、130cm 各2,970円(税込)

販売店舗:ポケモンセンターヒロシマ、ポケモンセンターオンライン

※広島東洋カープの店舗や公式オンラインショップでは販売されません

2015年に、中四国地方への初出店としてオープンした「ポケモンセンターヒロシマ」が、2025年4月11日に、広島駅北口ekie2階へ移転しリニューアルオープン。

これを記念して、広島東洋カープとの新たなコラボレーショングッズの発売が決定しました!

広島東洋カープとのコラボレーションは、現店舗のオープン1周年の際に登場して以来、今回で4回目の取り組みとなります。

今回のコラボレーションでは、野球の応援や観戦をするときにもおすすめの、計13種が登場。

ポケモンセンターヒロシマオリジナルの、2種類のカープロゴをメインにしたデザインで、キャップやTシャツをはじめ、タオルやサコッシュを使用したコーディネートが楽しめます。

タオルは、アイコニックな赤いギャラドスのデザインと、「もってコイキング!」のメッセージが書かれたデザインの2種類がラインナップ。

オリジナルロゴがダイナミックにプリントされたTシャツは、親子での着用も楽しめるサイズ展開です。

※生産地の状況により、やむを得ず発売を延期または中止する場合があります

新グッズ発表会にピカチュウ・菊池涼介選手・矢野雅哉選手が登壇

写真左から矢野選手、ピカチュウ、菊池選手

また、グッズの発売に先立ち、3月16日にMAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島内の会見室にて新商品発表会を実施。

広島東洋カープの菊池涼介選手・矢野雅哉選手も登壇され、コラボグッズをどこよりも早くお披露目したほか、選手とお揃いのユニフォームを着せてもらったピカチュウとのフォトセッションや、今シーズンへの意気込みなどのコメントをいただきました☆

赤いギャラドスやピカチュウ・コイキングたちがプリントされた、ファッションアイテムやグッズが登場。

ポケモンセンターヒロシマにて2025年4月11日より販売される「広島東洋カープ」コラボレーショングッズの紹介でした☆

※発売日や価格は、予告なしに変更する場合があります

※諸般の事情により、取り扱う商品が予告なく変更となる場合があります

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合があります

※数量には限りがあるため品切れの場合があります

※購入数を制限する場合があります

※そのほかのポケモンセンター・ポケモンストアでの販売予定は実施されません

※Amazon.co.jp「ポケモンストア」では販売されません

