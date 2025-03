カラバオカップ決勝、リヴァプールとニューカッスルの一戦は1-2でニューカッスルの勝利に終わった。



先制弾を叩き込んだのはニューカッスルDFダン・バーンだ。前半終了間際にキーラン・トリッピアーのコーナーキックを頭で合わせ、ゴール左へと叩き込んだ。ペナルティスポットの向こうからニョキっと頭を出した2m近いバーンが圧倒的な高さで空中戦を制した。



マークについていたアレクシス・マクアリスターとのミスマッチも指摘されているが、試合後、リヴァプールのアルネ・スロット監督はフィルジル・ファン・ダイクとイブラヒマ・コナテによるゾーンカバーと、その他のマーカーによる守備のやり方を説明。マクアリスターはマークにいく選手の1人だったが、あんなに遠くからのヘディングは見たことがなく、想定していなかったと語った。





Dan Burn did the dance again! pic.twitter.com/XR7GskeNvY