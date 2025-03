Ars Technicaは3月14日(米国時間)、「Everything you say to your Echo will be sent to Amazon starting on March 28 - Ars Technica」において、AmazonのAIアシスタント「Alexa」に搭載されたプライバシー保護機能が廃止されると報じた。今後はすべての音声コマンドがAmazonに送信されるようになる。Everything you say to your Echo will be sent to Amazon starting on March 28 - Ars Technica