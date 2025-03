セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット さくらVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット さくらVer.

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全4種(プー、ピグレット、プー(ねころび)、ピグレット(ねころび))

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ほんのりピンクのカラーと桜の花のワンポイントがかわいい「プー」と「ピグレット」のマスコットがセガプライズから登場。

淡いカラーリングが愛らしい、春にぴったりのディズニーグッズです。

頬を桜色に染めた表情やポーズもポイント。

集めて飾りたくなるマスコットが揃っています!

プー

淡いカラーリングで表現した「プー」のマスコット。

両手をほっぺにあてる仕草もポイントです。

ピグレット

「プー」と仲良しな「ピグレット」も愛らしいカラーで登場。

桜の花が付いた枝を両手で抱えたポーズを見せています☆

プー(ねころび)

うつ伏せで眠っているような「プー」

頭の上には桜の花が乗っており、春らしい雰囲気です!

ピグレット(ねころび)

「ピグレット」の寝転びバージョンも展開。

つぶらな瞳や桜色に染まったほっぺもキュートな姿です☆

仲良しコンビの「プー」と「ピグレット」が、春らしい桜テーマのマスコットになってラインナップ。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット さくらVer.は、2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

