ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミッキーマウス」の刺繍がアクセントになっている、ディズニーデザイン「オーバーサイズシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「オーバーサイズシャツ」ミッキーマウス

© Disney

価格:7,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

生地:<織物>綿100%(シャンブレー)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ゆとりのシルエットとニュアンスある色が魅力的なオーバーサイズシャツ。

デニムと合わせてさらっとお洒落に着たいシンプルなデザインです。

© Disney

胸ポケットには、ご機嫌に歩いている「ミッキーマウス」の姿が、

© Disney

左袖にはロゴや「ミッキーマウス」のシルエット、ハンドモチーフなどの刺繍が施されています。

刺繍がかわいいアクセントにもなってとってもオシャレ!

© Disney

後ろ両サイドのタックでふんわりとお尻をカバーしてくれるのもうれしいポイント。

後ろは前より少し長めの丈になっています。

© Disney

<素材アップ>

身生地はしなやかな柔らかさのある綿100%シャンブレー素材を使用。

© Disney

前は中央ボタン留めなので、ボタンを留めても、外しても可愛い☆

シャツの裾を前で結んでコーディネートすればまた雰囲気も変わります。

パンツスタイルに、スカートスタイルに、1枚あればデイリーコーデに活躍しそう!

「ミッキーマウス」の刺繍がアクセントになっている、ディズニーデザイン「オーバーサイズシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 胸ポケットと袖にミッキーの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「オーバーサイズシャツ」ミッキーマウス appeared first on Dtimes.