檀れいさんが歌う、珠玉のディズニー楽曲を収録した「檀れい・シングス・ディズニー」のデジタル配信とCDリリースが決定。

ジャケットには「リフレクション」の世界観が表現された、写真家・十文字美信による撮り下ろし写真が使用されています!

「檀れい・シングス・ディズニー」デジタル/CDリリース

配信日:2025年3月21日(金)

ダウンロード価格:713円(税込)

CD発売日:2025年5月28日(水)

CD定価:5,800円(税込)

CD仕様:CD1枚組、三方背ケース付き、フォトブック付き

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

檀れいさんが歌う、ディズニーの名曲を収録した「檀れい・シングス・ディズニー」が、2025年3月21日にデジタル配信・2025年5月28日にCDリリースされます☆

名作アニメーション『ムーラン』とその実写版、ディズニーアニメーション『リトル・マーメイド』の楽曲から、檀れいさん自身が選曲した3曲を収録したディズニー公式のカバーシングルです。

「檀れい・シングス・ディズニー」収録楽曲

収録曲:

01.リフレクション(日本語版)

02.リフレクション(中国語版)

03.パート・オブ・ユア・ワールド(日本語版)

特典一覧:

・UNIVERSAL MUSIC STORE …症サイン入りジャケットカード(先着)

・UNIVERSAL MUSIC STORE◆ゞδ牝壇機米睛凸つ蝓法棔愧匹譴ぁΕ轡鵐哀后Ε妊ズニー』発売記念プレミアムイベントへ招待(抽選)

・Amazon.co.jp ビジュアルシート

・セブンネットショッピング オリジナル特典(内容未定)

・オンライン&全国CDショップ 共通特典(内容未定)

カバーシングルへ収録された3曲は、いずれも檀れい自身の気持ちを反映した、思い入れある楽曲ばかり。

アニメーション映画『ムーラン』からは「リフレクション」の日本語版、実写版『ムーラン』からは中国語版主題歌「リフレクション」を選曲。

そして、ディズニーアニメーション『リトル・マーメイド』からは「パート・オブ・ユア・ワールド」がセレクトされています!

楽曲に込めた想いを表現するスペシャルアレンジは、ディズニー100周年記念作品 映画『ウィッシュ』の音楽監督をはじめ、これまでにもディズニー音楽に携わってきた音楽プロデューサー・森大輔が特別に手がけました。

日本語版の「リフレクション」は、セリフのように語りかける歌詞から始まるイントロが印象的。

優しいピアノの旋律やストリングスが奏でる音色と、歌声のハーモニーが美しい一曲です☆

対して、中国語版の「リフレクション」は二胡を含む壮大なアレンジに負けない力強い歌声で「ムーラン」の決意を感じる歌詞を歌い上げています。

「パート・オブ・ユア・ワールド」は、楽器との楽しいアンサンブルが特徴的です!

どの楽曲からも、檀れいの異なる一面が感じられる、魅力あふれるカバーシングルになっています。

ジャケットに使われている写真は、「リフレクション」の世界観から着想した、写真家 十文字美信による撮り下ろしの一枚。

本作のために撮影されたジャケット写真には、優しい表情の檀れいと鏡に映ったもうひとりの自分の姿、2つの顔が捉えられた写真が選ばれました☆

さらに、CD版には完全撮り下ろしとなる、美麗な写真の数々を掲載したフォトブックをセット。

各収録楽曲からインスパイアされた世界を、音楽だけでなく写真でも楽しむことができる特別な一作です。

2025年5月28日にリリース予定のCDにも、期待が膨らみます☆

音楽と共に、美しい写真の数々からも「檀れい・シングス・ディズニー」の世界を楽しめる内容です☆

また、ユニバーサルミュージックストアでCDを予約すると、先着でサイン入りジャケットカードをプレゼント。

都内某所で開催される、本人参加の発売記念プレミアムイベントが抽選で当たるチャンスも用意しています!

店舗ごとの予約特典もあり、今後の続報にも注目です☆

檀れいさん プロフィール

1992年、宝塚歌劇団に入団。

’99年より月組トップ娘役を、’03年からは星組トップ娘役をそれぞれ務める。

2005年に退団。

2006年、山田洋次監督作品「武士の一分」のヒロイン三村加世役で鮮烈なスクリーンデビューを果たし、第30回日本アカデミー賞優秀主演女優賞及び新人俳優賞・第44回ゴールデンアロー賞ほか、数々の賞を受賞。

現在は、ドラマ、映画、舞台、CM、歌手活動など多方面で活躍している。

檀れいが歌う『ムーラン』と『リトル・マーメイド』の名曲を収録した、ディズニー公式のカバーシングル。

2025年3月21日にデジタル配信スタート、2025年5月28日にCDリリースする、ディズニー公式カバーシングル「檀れい・シングス・ディズニー」の紹介でした!

©Disney

