µÈÅÄÀµ¾°¡¡£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤âà·è¤á¤Ä¤±áÃ±ÂÇ¤òÈ¿¾Ê¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Õ¥©¡¼¥È¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¡½£µ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¥í¥Ú¥¹¤È£³ÅÙÂÐÀï¤·¤¿¡£½é²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é¤Î£µµåÌÜ¡¢£¹£µ¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£³ÑÅÙ£²£³ÅÙ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£µ¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£¹¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÃæ·ø±¦¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¡£Èôµ÷Î¥£´£°£µ¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£²£³¡¦£´¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿°ìÁö¥Ç¥å¥é¥ó¤¬°ìÃ¶Ìá¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ã±ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³ÑÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç³«»Ï»þ¤ÎÉ÷¤Ïº¸Íã¤«¤éËÜÎÝ¤Ë¤«¤±¤Æ»þÂ®£±£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÉÃÂ®£·¡¦£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎµÕÉ÷¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¡Ë·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ï¡¢¥í¥Ú¥¹¤ÎÆâ³Ñ¤ò¤¨¤°¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê»°¿¶¡££µ²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ï£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¡¢£¸£µ¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£¸¥¥í¡Ë¤Î³°³Ñ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò´Ë¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢Åê¼ê¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£¤³¤³¤ÇÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î£³»î¹ç¤Ç£¹ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¤À¡£¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¿ôÆü¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¡¢¥¾¡¼¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤ÆÎý½¬¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº£¤Î¡ËÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£