健康経営優良法人2025認定！フレアリンク

フレアリンク「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」

フレアリンクは、経済産業省および日本健康会議より、優良な健康経営に取り組む法人として、「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」の認定を受けました。

■「健康経営優良法人認定制度」とは

「健康経営優良法人認定制度」とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

■フレアリンクにおける健康経営の推進

フレアリンクは、IT/DX人財育成のプロフェッショナル集団として、未来ある学び手たちの手をとる同社社員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと仕事に取り組めることの重要性を踏まえ、積極的に健康経営を推進しています。

柔軟な就業ルールをはじめとする従前からの取り組みの継続・強化に加え、社内ツールを活用した食事や運動に関する社員間での情報共有等の新たな取り組み等を推進し、今回認定に至りました。

フレアリンクは、引き続き、社員一人ひとりがやりがいを感じていきいきと活躍する企業であり続けるよう、環境や制度に関するより一層の整備・充実を図っていきます。

