ÂçÃ«æÆÊ¿³®ÀûÃÆ¡Ö·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡×MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×É÷´Ö¿¸»á³Ú¤·¤ß
17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¤á¤°¤ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ö¤ê¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï15Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤«¤é±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËMCÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡¢¡ÖNPB¡ÊÆüËÜ¥×¥íÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Îµå¤Ã¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ö¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹Ã«Àî¥ß¥é¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ê¤ë½ê¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤È¤«¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ê¥°¥Ã¥º¤ò¡Ë»×¤¤½Ð¤ËÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤ò¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¸«¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉ÷´Ö¿¸»á¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«·¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¡¢¤Þ¤À¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢18Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥«¥Ö¥¹Àï¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£