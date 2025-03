Googleは3月14日(米国時間)、「The Assistant experience on mobile is upgrading to Gemini」において、モバイルデバイス向け「Googleアシスタント」を同社の生成AI「Gemini」に移行すると発表した。移行は段階的に実施され、今年後半にはほぼ完了する予定とされる。The Assistant experience on mobile is upgrading to Gemini