相葉雅紀初プロデュース“キャロウェイゴルフ”商品が発売決定
■「僕が普段でも着たいと思う相葉ラインが完成しました」（相葉雅紀）
“キャロウェイゴルフ”のブランドアンバサダーを務める相葉雅紀がプロデュースした商品「Callaway Aiba Masaki Line」が、3月27日に、キャロウェイフラッグシップストア（青山店・心斎橋店）およびキャロウェイ オンラインストアにて限定発売される。
ラインナップは、トップス、パンツ、キャップ、グローブ。完成したデザインの一部にはキャロウェイの創設者である、イリー・キャロウェイのアートワークが取り入れられている。
Instagram「相葉雅紀 with Callaway Golf」では、プロデュース商品の打ち合わせ風景や制作過程などが3月17日より順次公開となる。
「Callaway Aiba Masaki Line」公式サイト ※3月27日11時オープン
https://www.callawaygolf.jp/apparel/callaway_aibamasakiline
Instagram「相葉雅紀 with Callaway Golf」
https://www.instagram.com/aibamasaki_with_callawaygolf/