１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．１８ドル（＋０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３００１．１ドル（＋９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４１８．７セント（＋１３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４５．５０セント（－８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９９．２５セント（＋２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．６７（－０．３４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．１８ドル（＋０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３００１．１ドル（＋９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４１８．７セント（＋１３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４５．５０セント（－８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９９．２５セント（＋２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．６７（－０．３４）
出所：MINKABU PRESS