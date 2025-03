「『THE LAST OF US』は『28日後…』よりも良くできている」。

こう絶賛したのは、ほかでもない『28日後...』(2002)の脚本家アレックス・ガーランドだ。HBOドラマ「THE LAST OF US」と原作ゲームを手がけたニール・ドラックマンとの対談のなかで、作品の完成度を絶賛している。

ガーランド脚本、ダニー・ボイル監督の『28日後...』は、人間を凶暴化させるウイルスが蔓延したロンドンを舞台に、生き残った人々のサバイバルを描いたポスト・アポカリプス映画。続編『28週後...』(2007)から約20年の間に同様の題材を扱う作品は進化を遂げており、その最前線を行くのが「THE LAST OF US」だ。寄生菌の感染爆発によって崩壊した世界で、主人公ジョエル&寄生菌の抗体を持つ少女エリーの危険な旅が描かれる。

ポッドキャスト「」に登場したガーランドは、ドラックマンを前にして「THE LAST OF US」がいかに優れているかを熱弁。「言わせてください。『THE LAST OF US』は『28日後…』よりも良くできています。少なくとも、脚本はずっと優れている。監督については野暮なので話しません、そういうことじゃない」と強調した。

ガーランドは『28日後…』を「よく理解しているし、自分がやったことも、そのプロセスも知っている」としたうえで、「THE LAST OF US」のストーリーテリングを称賛している。

「(『THE LAST OF US』では)“すごい、より洗練されているし感動的だ” と思いました。『28日後…』をディスっているのではありません。とても誇りに思っているし、私の人生における素晴らしい部分ですから。ただ正直に言って、『THE LAST OF US』は別次元です。当然、私も影響を受けました。」

©2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

「THE LAST OF US」は原作ゲームに忠実な翻案をベースに、キャラクターに深みを与えるアレンジを加え、視聴者・批評家から高い評価を受けている。視聴者数は回を追うごとに増加し、最終話でシリーズ最高視聴者数をした。

ガーランドが「影響を受けた」と語っているのは、『28日後…』シリーズの第3弾『28年後…』だろう。世界的パンデミックから28年後の恐ろしい世界を描いた同作は新しい3部作の幕開けとなる一本で、ガーランドが再び脚本を手がけている。「THE LAST OF US」の影響はどのように表れているのだろうか。

映画『28年後…』は2025年6月20日(金)より日米同時公開。「THE LAST OF US」シーズン1はで配信中、シーズン2は2025年4月13日に米国リリース予定だ。

