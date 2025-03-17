１７日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

１０：３０　中・７０都市の新築住宅価格動向
１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・不動産開発投資
１１：００　中・固定資産投資
２１：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０　米・小売売上高
２３：００　米・企業在庫
２３：００　米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ミサワ<3169>，テンシャル<325A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，カラダノート<4014>，アピリッツ<4174>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，トリプラ<5136>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，プロレド<7034>，クラシコム<7110>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，ギフトＨＤ<9279>，丹青社<9743>

出所：MINKABU PRESS