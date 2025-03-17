１７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・小売売上高

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ミサワ<3169>，テンシャル<325A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，カラダノート<4014>，アピリッツ<4174>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，トリプラ<5136>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，プロレド<7034>，クラシコム<7110>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，ギフトＨＤ<9279>，丹青社<9743>



出所：MINKABU PRESS