１７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・不動産開発投資
１１：００ 中・固定資産投資
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ミサワ<3169>，テンシャル<325A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，カラダノート<4014>，アピリッツ<4174>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，トリプラ<5136>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，プロレド<7034>，クラシコム<7110>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，ギフトＨＤ<9279>，丹青社<9743>
出所：MINKABU PRESS
１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・不動産開発投資
１１：００ 中・固定資産投資
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ミサワ<3169>，テンシャル<325A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，カラダノート<4014>，アピリッツ<4174>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，トリプラ<5136>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，プロレド<7034>，クラシコム<7110>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，ギフトＨＤ<9279>，丹青社<9743>
出所：MINKABU PRESS