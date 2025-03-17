¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤ò¡ÄNY¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç¡È¹æË¤¡É²¼°ÌÂÇÀþ¤Î¹³ÑË¤31ºÐ¤ËËÄ¤é¤à´üÂÔ
¡¡º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¸Í¶¿¤«¤éÀèÀ©ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¤Ï½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£º£µ¨¤ÎÆ¯¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï·¯¤Î¥×¥ì¡¼¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£2015Ç¯¤Ë2A¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤ÆÆ±Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè4Àï¤Ç¤Ï1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â2017Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì¡¢2019Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î33ËÜÎÝÂÇ¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤Ç¤ÎÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨¡¦322¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤Ê´Ö¤Ï¤Û¤Ü¾ï¤Ë¾å¼Á¤ÊÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë¤â·Ú¡¹¤ÈËÜÎÝÂÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹³Ñ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÏºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Öº¸Ãæ´Ö¤Ë¤âÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤ë»þ¤Ï¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤À¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ì¥´¥ó½£Î©Âç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬»ä¤ÎÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¡ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡É¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¤½¤ì¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤½¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¡¢»þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ³Î¼ÂÀ¤òÍî¤È¤¹¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âî±Û¤·¤¿ÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²áµî3¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇÎ¨¡¦230Âæ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤ËÉé¤Ã¤¿±¦¸ª¤Î¥±¥¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòµ¨¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤êÎ¨¤¬42¡¦1¡ó¡Ê2017Ç¯¤Ï32¡¦4¡ó¡Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¶¯°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀÁ°½ÒÄÌ¤ê¡¢º£½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤À¡£7Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤È±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹³ÑÂÇË¡¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£±¦¸ª¼ê½Ñ¤«¤é2Ç¯¤¬²á¤®¡¢ºòµ¨¤Ï2020Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ®¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ113¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó183¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½ù¡¹¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦»ÑÀª¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ÐÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2016Ç¯°ÊÍè¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö162»î¹ç¤òÀï¤¦Ãæ¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¿Í¡¹¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4¡¢5¡¢6¥Á¡¼¥à¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¡£ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¡£Â¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥Í¥ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Æ¥ª¡Ê¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤È¤âºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÂÇ¤Á¡¢Æ±»þ¤ËÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¹³Ñ¥Ñ¥ï¡¼¤ò´°Á´¤Ë¼è¤êÌá¤·¡¢Æ±»þ¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤à¥Á¡¼¥à¤òµ×¡¹¤Ë½õ¤±¤ë»Ñ¤òº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë