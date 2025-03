女優の高橋ひかるさんが『高橋ひかる 2025.4-2026.3カレンダー』(わくわく製作所)の発売記念イベントを16日、HMV&BOOKS渋谷店で開催した。 都内で撮影した本作は「これまでのカレンダーは比較的ベーシックでした。昨年からは衣装であったりヘアメイクとかファッション性にちょっと寄せています。ハウススタジオで撮ったので、お家の中にいるような一緒に生活してるような感じのイメージがあったり、フ

ログインして続きを読む

The post 盒兇劼る「私のカレンダーの概念を覆しました」これまでなかったスタイルや表情も first appeared on GirlsNews.