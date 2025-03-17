【英国】
ライトムーブ住宅価格（3月）09:01
予想　N/A　前回　0.5%（前月比)
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

【中国】
鉱工業生産指数（2月）11:00
予想　5.2%　前回　N/A（年初来・前年比)

小売売上高（2月）11:00　
予想　3.7%　前回　N/A（年初来・前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想　25.0万件　前回　23.97万件（住宅着工件数)

【米国】
小売売上高（2月）21:30
予想　0.7%　前回　-0.9%（前月比)
予想　0.3%　前回　-0.4%（自動車除くコア・前月比)

ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想　-2.1　前回　5.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

企業在庫（1月）23:00
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)

NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想　N/A　前回　42.0 （NAHB住宅市場指数)

※予定は変更することがあります