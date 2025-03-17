【英国】

ライトムーブ住宅価格（3月）09:01

予想 N/A 前回 0.5%（前月比)

予想 N/A 前回 1.4%（前年比)



【中国】

鉱工業生産指数（2月）11:00

予想 5.2% 前回 N/A（年初来・前年比)



小売売上高（2月）11:00

予想 3.7% 前回 N/A（年初来・前年比)



【カナダ】

住宅着工件数（2月）21:15

予想 25.0万件 前回 23.97万件（住宅着工件数)



【米国】

小売売上高（2月）21:30

予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)

予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)



ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30

予想 -2.1 前回 5.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



企業在庫（1月）23:00

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)



NAHB住宅市場指数（3月）23:00

予想 N/A 前回 42.0 （NAHB住宅市場指数)



※予定は変更することがあります

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