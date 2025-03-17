本日の予定【経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（3月）09:01
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
【中国】
鉱工業生産指数（2月）11:00
予想 5.2% 前回 N/A（年初来・前年比)
小売売上高（2月）11:00
予想 3.7% 前回 N/A（年初来・前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想 25.0万件 前回 23.97万件（住宅着工件数)
【米国】
小売売上高（2月）21:30
予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 -2.1 前回 5.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
企業在庫（1月）23:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 N/A 前回 42.0 （NAHB住宅市場指数)
※予定は変更することがあります
ライトムーブ住宅価格（3月）09:01
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
【中国】
鉱工業生産指数（2月）11:00
予想 5.2% 前回 N/A（年初来・前年比)
小売売上高（2月）11:00
予想 3.7% 前回 N/A（年初来・前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想 25.0万件 前回 23.97万件（住宅着工件数)
【米国】
小売売上高（2月）21:30
予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 -2.1 前回 5.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
企業在庫（1月）23:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 N/A 前回 42.0 （NAHB住宅市場指数)
※予定は変更することがあります