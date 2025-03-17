¾®ÃÓ±É»Ò¡Ö³§¡¢À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤ ¡Á2025¡¦½Õ¡Á¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤ ¡Á2025¡¦½Õ¡Á¡Ù(3·î30Æü¡¦4·î6Æü22:30¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ÂÅÄ¸²¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é)°ÂÅÄ¸²¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò
¡û¢£°ÂÅÄ¸²
¶â»ÒÌÐ¼ù¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë²û¤«¤·¤µ¤È´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡û¢£¾®ÃÓ±É»Ò
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Ëþ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ã£¤â¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¼þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡ª ¤È¤ÎÀ¼¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯²ñÏÃ·à¤Ï¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±óÎ¸¤¬¤Ê¤¯¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤Ï¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¡¢À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¹¡ª
Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¡Á¤À¤³¡Á¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡û¢£À¶¸¶²ÌÌí
5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤Î½éÆü¡¢¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Î¹âÍÈ´¶¤È¿´ÃÏÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Õ³¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤Î´Ö¤Î·îÆü¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤ªÏÃ¥Ð¥È¥ë¤Î¿ô¡¹¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¥ì¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Î·ä´Ö¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤·¤¿µÙ·Æ¤äÍ«¤µÀ²¤é¤·¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡û¢£¿ùÌîÍÚÎ¼
»þ¤ò·Ð¤ÆÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡¢5Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆËþ¤µ¤ó¤ä°½»Ò¤µ¤ó¡¢¸÷»Ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³§¤µ¤ó¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£´ßÊÕ²È¡¢½©ÍÕ²È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òËÍ¤â»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡û¢£¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò
¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËDVD¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°¦¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡£¶â»ÒÌÐ¼ù¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡ª
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼ç±é¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Æ¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£3·î¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤Æü¤Ç¡¢¤·¤«¤â²ÏÀîÉß¤À¤«¤éÉ÷¤â¶¯¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹! ¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËËþ·¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢5Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
(¾åÃÊº¸¤«¤é)°ÂÅÄ¸²¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò
¡û¢£°ÂÅÄ¸²
¶â»ÒÌÐ¼ù¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë²û¤«¤·¤µ¤È´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Ëþ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ã£¤â¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¼þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡ª ¤È¤ÎÀ¼¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯²ñÏÃ·à¤Ï¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±óÎ¸¤¬¤Ê¤¯¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤Ï¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¡¢À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¹¡ª
Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¡Á¤À¤³¡Á¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡û¢£À¶¸¶²ÌÌí
5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤Î½éÆü¡¢¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Î¹âÍÈ´¶¤È¿´ÃÏÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Õ³¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤Î´Ö¤Î·îÆü¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤ªÏÃ¥Ð¥È¥ë¤Î¿ô¡¹¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¥ì¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Î·ä´Ö¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤·¤¿µÙ·Æ¤äÍ«¤µÀ²¤é¤·¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡û¢£¿ùÌîÍÚÎ¼
»þ¤ò·Ð¤ÆÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡¢5Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆËþ¤µ¤ó¤ä°½»Ò¤µ¤ó¡¢¸÷»Ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³§¤µ¤ó¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£´ßÊÕ²È¡¢½©ÍÕ²È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òËÍ¤â»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡û¢£¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò
¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËDVD¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°¦¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡£¶â»ÒÌÐ¼ù¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡ª
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼ç±é¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Æ¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£3·î¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤Æü¤Ç¡¢¤·¤«¤â²ÏÀîÉß¤À¤«¤éÉ÷¤â¶¯¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹! ¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËËþ·¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢5Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì