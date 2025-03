現妻のビアンカ・センソリにスケスケの衣装を着せたり、反ユダヤ主義的な言動を見せたりして物議を醸し続けているカニエ・ウェスト。今度は新曲が批判を浴びている。

現地時間3月15日(土)、Xに新曲「Lonely Roads Still Go to Sunshine」をリリースすると投稿したカニエ。この投稿はすでに削除されているが、フィーチャーされているのは娘のノース・ウェストとディディことショーン・コムズ、そしてその息子のクリスチャン・コムズであることがわかっている。ディディが性的人身売買や性的暴行の罪で起訴されているのはご存知の通り。彼をフィーチャーしただけでも問題なのに、そこに娘も参加させたことに批判の声が上がっている。

元妻でノースの母キム・カーダシアンも激怒。カニエがキムのテキストメッセージのスクリーンショットをXで公開したことから、この元夫婦の間で直接やりとりがあったことが明らかになった。すでにこのツイートも削除されているが、カニエはキムがノースの名前を商標登録していることに怒り、キムに向かって「お前とは2度と話さない」と宣告。これに対してキムは「ノースの名前を商標登録していいかと尋ねたとき、あなたはイエスと言った。彼女が18歳になったら、商標は彼女のものになる。だからやめて」「ノースを守るためにディディの曲に彼女は出させない。そのために書類を送った」と返している。またキムは子どもたちの名前をすべて、商標登録することで同意したはずだともカニエに告げている。

カニエはキムの主張に全面対決。「(商標登録を)修正しなければ戦争だ」「お前を殺さなくてはならなくなる」とテキストを送っている。エンタメサイト「TMZ」が報じている。

カーダシアン家の関係者はキムの動きについて新聞「ニューヨークポスト」に証言。キムは曲の発表の差し止めを要求する書類をカニエに送り、調停者と裁判官を交えた話し合いまで行ったという。カニエは参加しなかったが、この曲をリリースしないことは約束したと話している。同紙はこの楽曲に関する情報も入手。カニエがノースのボーカルをスタジオで録音、それをディディとの楽曲に重ねたという。カニエはノースに「この曲を今度の日曜礼拝でリリースする」と教えていたとも。ちなみにカニエはディディの無罪を信じる派。「彼を釈放しろ」とツイートしていたこともある。

キムはノースを始めとする4人の子どもたちが、最近のカニエの問題行動に巻き込まれることを望んでいないという。カニエとキムのバトルがどのような展開を見せるのか、注目が集まっている。