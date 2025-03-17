【高潮警報】北海道・別海町に発表
気象台は、午前6時38分に、高潮警報を別海町に発表しました。
根室、釧路地方では、17日夕方まで暴風雪や大雪、高波に警戒してください。根室地方では、17日昼過ぎから17日夜のはじめ頃まで高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風雪警報
17日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■釧路市阿寒
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■釧路市音別
□暴風雪警報
17日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■根室市
□暴風雪警報
17日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□高潮警報
17日12時頃から17日21時頃にかけて警戒
ピーク時間 17日17時頃
予想最高潮位 1.3m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■釧路町
□暴風雪警報
17日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■厚岸町
□暴風雪警報
17日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■浜中町
□暴風雪警報
17日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■標茶町
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■弟子屈町
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■鶴居村
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■白糠町
□暴風雪警報
17日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
17日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■別海町
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□高潮警報【発表】
17日12時頃から17日21時頃にかけて警戒
ピーク時間 17日17時頃
予想最高潮位 1.3m
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■中標津町
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■標津町
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■羅臼町
□大雪警報
積雪 17日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて警戒