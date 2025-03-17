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気象台は、午前6時38分に、高潮警報を別海町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・別海町に発表

根室、釧路地方では、17日夕方まで暴風雪や大雪、高波に警戒してください。根室地方では、17日昼過ぎから17日夜のはじめ頃まで高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風雪警報
　17日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　17日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■釧路市阿寒
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■釧路市音別
□暴風雪警報
　17日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　17日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■根室市
□暴風雪警報
　17日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□高潮警報
　17日12時頃から17日21時頃にかけて警戒
　ピーク時間　17日17時頃
　予想最高潮位　1.3m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■釧路町
□暴風雪警報
　17日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　17日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■厚岸町
□暴風雪警報
　17日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　17日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■浜中町
□暴風雪警報
　17日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　17日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■標茶町
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■弟子屈町
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■鶴居村
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■白糠町
□暴風雪警報
　17日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　17日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■別海町
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□高潮警報【発表】
　17日12時頃から17日21時頃にかけて警戒
　ピーク時間　17日17時頃
　予想最高潮位　1.3m

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■中標津町
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■標津町
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■羅臼町
□大雪警報
　積雪　17日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて警戒