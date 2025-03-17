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気象台は、午前6時32分に、なだれ注意報を士別市、名寄市、当麻町、比布町、愛別町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・士別市、名寄市、当麻町、比布町、愛別町、下川町などに発表（雪崩注意報）

上川、留萌地方では、風雪に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。留萌地方では、高波に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■士別市
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■名寄市
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■富良野市
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■東神楽町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■当麻町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■比布町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■愛別町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■上川町
□なだれ注意報
　18日にかけて警戒

■東川町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■美瑛町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■上富良野町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■中富良野町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■南富良野町
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■占冠村
□なだれ注意報
　17日にかけて警戒

■下川町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■美深町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■中川町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒

■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて警戒