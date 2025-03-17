【なだれ注意報】北海道・士別市、名寄市、当麻町、比布町、愛別町、下川町などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前6時32分に、なだれ注意報を士別市、名寄市、当麻町、比布町、愛別町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・士別市、名寄市、当麻町、比布町、愛別町、下川町などに発表（雪崩注意報）
上川、留萌地方では、風雪に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。留萌地方では、高波に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■士別市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■富良野市
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■東神楽町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■当麻町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■比布町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■愛別町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■上川町
□なだれ注意報
18日にかけて警戒
■東川町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■美瑛町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■上富良野町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■中富良野町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■南富良野町
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■占冠村
□なだれ注意報
17日にかけて警戒
■下川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■美深町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■中川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒