＜個人投資家の予想＞ 03月17日 06時 ＜個人投資家の予想＞ 03月17日 06時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7267) ホンダ 東証プライム

(8894) レボリュー 東証スタンダード

(3133) 海帆 東証グロース

(6696) トラースＯＰ 東証グロース

(4204) 積水化 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7011) 三菱重 東証プライム

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード

(9401) ＴＢＳＨＤ 東証プライム

(3475) グッドコムＡ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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