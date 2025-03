「課金で続きが読める」…ニュースサイトの「ペイウォールモデル」で有効な施策はなにがあるのか

新聞社などのニュースサイトではよく「続きを読みたかったら課金してね」というペイウォールモデルが採用されている。課金率を高めるために各社試行錯誤し、経験則が積み上がってはいるが、学術論文としてティーザー(無料で読ませる部分)があったほうがいいのか、試読期間の長さはその後の課金率に関係があるのかが発表された。はたしてどの施策が有効なのか?

ペイウォール戦略と購買行動の関係

ミュンヘン大学メディアコミュニケーション学部と統計学部のZhengyi XuらがJournalism Studies誌に投稿した論文”Converting Online News Visitors to Subscribers: Exploring the Effectiveness of Paywall Strategies Using Behavioural Data"(オンラインニュース訪問者を購読者に転換する:行動データを用いたペイウォール戦略の有効性の探求)では、ドイツとオーストリアの21の地方・地域ニュースウェブサイトを対象に2022年に調査した結果が分析されている。

従来の研究ではニュース購読に関するユーザーの「意思」や支払い「意欲」を調査するものが主流だったが、この研究は実際のユーザー行動データを用いてペイウォール戦略と購読行動との関連性を明らかにした。かなり現場感のある研究だと言える。

また、これまでは多くの研究が全国紙や大手ブランドに集中していたが、この研究では予算など多くの点で大手とは異なる地域・地方ニュースサイトに焦点を当てており、零細・ローカル事業者が参考にしやすい点に特徴がある。

「情報の与えすぎ」で購買意欲が低下する?

この研究では、ペイウォール記事におけるティーザー要素、スタンドファースト(記事の冒頭部分に配置される短い概要文。日本では「リード文」と呼ばれることが多い)などが「購読する」ボタンのクリック確率を大幅に減少させることが示された。

スタンドファースト(見出しの下に配置される短い文章で、記事の最も重要な事実やアイデアを簡潔に伝える)表示による「購読する」ボタンクリック確率の減少率は86.3%

イントロ(記事の冒頭の文、最初の数文、または最初の段落)表示による「購読する」ボタンクリック確率の減少は72.2%。

こうしたティーザー要素が訪問者に十分な情報を与えすぎることで購読意欲を削ぐ可能性があると従来から言われてきたが、実際のユーザー行動からこの仮説を検証した。こういう研究はこれまでほとんどなかったという。

購読オファー時のキャンペーンの効果

購読を検討している読者に対して、割引やノベルティのようなちょっとした贈り物をプレゼントする、あるいは試読期間を設定することがプロモーション手段として行われている。だがそれぞれの施策はどのような効果があるのか。

この研究では、割引は価格感度の高い消費者を引き付け、購読確率を3.35倍と大幅に増加させることがわかった。

一方でギフト、プレゼント、試読(使用)期間の設定などほかの施策は割引と比べると購読決定に与える影響は限定的、あるいは有意な相関が得られなかっただと明らかにした。

さらに、試用(試読)期間の長さと購読の決定との間には有意な相関が見られなかった。つまり「初月無料」でも「1年分購読したら3ヶ月分無料」でも差はないため、試用(試読)期間を短くしても購読傾向に悪影響なしでニュースパブリッシャーの収益を増やせる可能性があると示された。

なお、調査対象国であるドイツとオーストリアのユーザーは、2024年のロイターデジタルニュースレポートによると、調査された40か国の平均的なユーザーよりも若干「払いが悪い」国である。過去1年間にオンラインニュースに支払をした割合は40カ国平均では16%、ドイツ13%、オーストリア14%。また、ドイツのオンラインニュース購読者の46%とオーストリアの48%が月額料金全額よりも少ない金額を支払っている(割引を受けている)。これは全体平均の41%よりも多い。

また、「オンラインニュースには一切支払いするつもりがない」割合は、非購読者のうちドイツ68%、オーストリア60%で、全体平均の57%をやはり上回っていた。

課金率が低い理由

日本はオンラインニュースの有料購読率は9%で、ドイツやオーストリアの比ではなく、調査対象国の中でUKの8%と並んでもっとも低い国のひとつである。

そういう意味ではドイツやオーストリアで有効な施策も日本では効かない可能性もある。

ただ、この論文の結果も踏まえると、日本は「無料で出しすぎ」なせいでよけいに課金率を下げているのではないか。これが示唆されただけでも日本市場にとって価値のある論文だろう。

また、日本でも新聞など事実に基づいたニュース記事は、「逆ピラミッド」構造 (最もニュース価値のある情報が最初に配置される) に従って書かれることが多いが、これも読者の購読意欲を下げている可能性がある。もちろん、長年の書き方を改めるのも難しいだろうが、工夫できるならしたほうがいいように思われる。

「どうせ無料でしか読まない」とあきらめない

そうは言っても、他社が無料でけっこう記事を出しているのに、うちだけペイウォール重視に切り替えても新規に入ってくる人も減って知名度を失ってしまうのでは、という危惧ももちろんあるだろう。

先ほど言及した2024年のロイターデジタルニュースレポートでは、すべてのユーザーに対して同じ記事を有料または無料で提供するのではなく、ユーザー行動と記事特性をともに考慮し、どの記事を無料/有料で提供するかを動的に決定する「ダイナミックペイウォール」システムが提案されている。たとえばアクティビティの低いユーザーにはより多くの有料記事を無料で提供し、アクティビティの高いユーザーには少なくする。あるいは、購読につながる可能性の高い記事は優先的にペイウォールの背後に置く、というものだ。

この成果はまだ検証されていないが、近年では月額課金に成功するサービスも登場しているし、良質なジャーナリズムを持続可能なものにしていくためにも、日本でも「どうせ無料でしか読まない」とあきらめずに取り組んでいく必要がある。

